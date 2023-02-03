港行会成员质疑独立调查抗疫表现会制造更多内耗

香港行政会议成员高永文直言反对设独立调查委员会检讨港府抗疫表现，称这么做“可能为香港制造更多内耗”。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，曾在2003年沙斯期间担任香港医管局行政总裁的高永文星期四（2月2日）出席香港潮属社团总会新春团拜活动受访时，表明不赞成进行独立调查，并认为若设独立调查委员会只会进一步令香港不同机构被检讨工作瘫痪，或给香港制造更多内耗，因此质疑对香港来说是否是一件好事。

高永文称，专家用意良好，但未估计检讨工作牵涉的人手和时间，并指专家本身也要自我检讨，反思是否以实证为本提供最佳抗疫方法，还是各说各话，甚至错误示范。

高永文忆述，沙斯期间，香港当时用一年三个月撰写三份报告。他也花很多时间写报告和作证，虚耗资源和时间，而冠病疫情历时三年，检讨需时难以估计，质疑耗费数年检讨非负责任态度。

翻查资料，港府2003年5月底成立专家委员会检讨沙斯抗疫，同年10月交报告，医管局检讨委员会也于同月交报告。至于第三份报告由立法会沙斯专责委员会于2004年7月发表，高永文也曾到立法会作供，有关报告总结包括高永文在内主要人员的抗疫表现，形容他工作表现“未能完全符合当时的要求”。高永文同年与时任卫福局长杨永强、医管局主席梁智鸿先后辞职。

全国人大常委谭耀宗也表明反对成立独立调查委员会调查港府抗疫工作，并直言：“专家都深度参与抗疫，也经常发表意见，有时未必绝对准确”。他认为可由港府各部门检讨，但提醒港府要注意检讨时机，当前应以发展经济为重点。

港府专家顾问袁国勇早前提出，港府应就冠病疫情成立独立调查委员会，检讨为何安老院舍会成为第五波疫情中的重灾区。袁国勇也表明理解沙斯调查对官员造成压力，甚至导致有人辞职，但重申一个非问责、客观及全面对港府抗疫的检讨可造福香港，减低下次疫症暴发引起的伤亡和经济损失。

同为港府专家的孔繁毅星期三（1日）也表示绝对同意成立独立调查委员会检讨过去三年抗疫工作的不足，但称绝对不是个人或机构。

除高永文和谭耀宗外，香港行政会议召集人叶刘淑仪、成员林健锋等也表示不赞成独立调查防疫措施，林健锋直言：“将前朝官员鞭尸有何意义？”

香港特首李家超星期二（1月31日）出席行会前记者会时，也主动表明不同意对抗疫作独立调查，称抗疫并无公认最佳或标准方案，现阶段希望集中发展经济和复常，并说已不断总结经验和改善措施。