大陆下周一全面恢复与港澳人员往来 不设通关限额

中国国务院联防联控机制星期五（2月3日）发布通知，2月6日起，全面恢复大陆与港澳人员往来。取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。自香港、澳门入境人员，如七天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前冠病病毒感染核酸检测阴性结果入境。

根据“国务院港澳事务办公室”微信公号消息，根据《关于印发对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案的通知》（联防联控机制综发〔2022〕144号）有关精神，现决定进一步优化大陆与港澳人员往来措施，自今年2月6日零时起实施。

《通知》明确，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复大陆居民与香港、澳门团队旅游经营活动。

《通知》还明确，自香港、澳门入境人员，如七天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前冠病病毒感染核酸检测阴性结果入境；如七天内有外国或其他境外地区旅居史，由香港、澳门特别行政区政府查验其行前48小时冠病病毒感染核酸检测阴性证明，结果为阴性者放行进入大陆（三岁及以下婴幼儿可免于查验核酸）。跨境客运承运单位在售票时告知乘客上述核酸检测要求。

入境检疫方面，自香港、澳门入境人员抵达口岸后凭海关健康申报码完成必要通关手续。健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状人员，由海关进行检测。检测结果为阳性者，入境后按要求进行居家、居所隔离或就医。结果为阴性者，由海关按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规实施常规检疫。入境后遵守属地疫情防控要求。

口岸运行方面，为确保人员通关和跨境客运安全、有序、顺畅，进一步改善人员往来体验，口岸查验部门和跨境客运承运单位加强组织协调和动态调度，做到大陆毗邻香港、澳门口岸应开尽开，通关便利化措施应出尽出，大陆与港澳跨境直通道路客运和铁路、水路、航空客运运力应用尽用。

《通知》还说，上述措施将视疫情形势变化适时调整。

