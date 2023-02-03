封锁多设备登陆账户 爱奇艺再陷用户权益纠纷

中国视频平台爱奇艺因限制登录设备数量，再度陷入用户权益纠纷。

据澎湃新闻报道， 一位爱奇艺年费会员星期四（2月2日）说，他因同时使用三台设备登陆爱奇艺账户，导致账号被封，想解封就需要充值更贵的会员。

对此，爱奇艺相关工作人员解释说，为保护用户账号安全及会员权益，会对超出服务协议登录设备上限或者有异常登录及播放情况的账号，进行暂时封停。

工作人员称，用户可通过自助修改密码来解除封停，不存在需充值更贵会员才能解封的情况。这次，由于技术原因造成部分用户点击解封页面时跳转到了错误的页面，目前技术故障已经修复。

这已经不是爱奇艺首次陷入用户权益纠纷。广东一名用户也因平台限制投屏将爱奇艺告上法庭，北京市互联网法院已于1月29日立案。

发起诉讼的用户说，爱奇艺在2023年1月调整会员权益前，使用时投屏可以选择任意清晰度，但调整后投屏清晰度降低，被限制在480P。如果用户想以更高的清晰度投屏，需升级至更贵的会员套餐。

用户认为，这种单方变更合同条款的行为已经构成违约，应承担违约责任。他要求爱奇艺在会员期限内不得以任何方式限制投屏清晰度，不能减少或限制原有会员权益。

针对该用户发起的诉讼，爱奇艺官方微博星期三（2月1日）发布声明说，一定会本着尊重法律、尊重合同、尊重消费者权益的原则认真审慎对待。

近年来，爱奇艺等中国视频平台不断提高会员价格，在过去三年中，三次上调会员价格，涨幅达60%。同时，通过限制会员权益促使用户为更多会员服务付费。

连续涨价和调整用户权益也对爱奇艺营收造成影响。财报数据显示，从收入结构来看，会员服务是爱奇艺最主要的收入来源。但去年在三季度订阅会员数量增长1000万的情况下，会员服务收入却出现近五个季度以来首次同比负增长。