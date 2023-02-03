宋楚瑜谈中美变局 希望台湾借镜新加坡避免过度倾斜一方

台湾亲民党主席宋楚瑜在谈及中美变局时说，希望台湾借镜新加坡，避免过度倾斜于一方。

宋楚瑜星期四（2月2日）在脸书发文，就国际关系和内政等议题，给新任行政院长陈建仁“三句话、九面向”建议时，作出以上表述。

在谈到中美关系变局时，宋楚瑜写道，当前看似中美对抗的局面，其实起因于面对中国大陆的快速崛起，美国政界、学库都陷入所谓“修昔底德陷阱”的思维模式，为确保美国世界霸权的地位，主张以遏制和打压中国大陆为手段，甚至高举“中国威胁论”，认为中美冲突、甚至战争已是在所难免。然而实际上，从中国大陆开始接受与美国官员进行互动，为美国国务卿布林肯访问大陆做准备，以及去年底接待了澳大利亚外长，显示中国大陆政府正以更开放的态度对待美国及其盟友。

宋楚瑜说，中国大陆外交部长秦刚在针对中俄关系的谈话中也提出“三不”原则，也就是“不结盟、不对抗、不针对第三方”，同样也意味着中国大陆无意与西方决裂对抗的态度。因此，在此国际局势变化下，台湾应如何在美中竞合关系中生存，则是台湾政府必须关注的重点。

宋楚瑜提及，新年期间，亲朋好友纷纷向他表达台湾不能也不愿成为下一个乌克兰，因此他希望台湾应借镜新加坡，何必在中美竞逐的世界变局中过度倾斜于一方，而应以台湾整体民众的利益考量为优先。

除国际关系外，宋楚瑜认为，陈建仁也应搞好内政，因此建议他要处理好通货膨胀、贫富差距、人口老化、能源不足、因气候变迁而造成粮食问题的冲击等重大民生议题，让台湾人民信任民主选出来的政府。