中国将在南极建设卫星地面站

中国航天科工集团航天建设消息，中国航天科工集团航天建设所属航天规划设计集团有限公司（以下简称航天设计）成功中标国家卫星海洋应用中心海洋观测卫星地面系统海外卫星地面站建设工程项目，该项目位于南极中山站。

根据《环球时报》报道，该项目是中国航天与国家卫星海洋应用中心的又一次深入合作，是航天设计深入探索海洋卫星领域的又一里程碑，也是促进海洋经济高质量发展的重要举措。

“南极项目的中标对航天设计来说既是机遇更是挑战。中山站不仅是我国南极考察的支持站点，也是我国开展南极内陆考察的大本营。”一位航天设计项目团队工作人员受访时介绍，本项目新建12米天线基座及驱动机房，天线与站区主楼之间新建站区道路，天线和驱动机房用电由发电栋提供，通过共用桥架敷设电力和通信电缆，通信电缆接至接收机房，以满足信号接收要求。

据了解，中国南极中山站位于东南极大陆伊丽莎白公主地拉斯曼丘陵的维斯托登半岛上，经过20多年的扩建，建筑面积达到5800平方米。中山站地理坐标为南纬69度22分24秒、东经76度22分40秒。中山站所在的拉斯曼丘陵，地处南极圈之内，位于普里兹湾东南沿岸，西南距艾默里冰架和查尔斯王子山脉几百千米，是进行南极海洋和大陆科学考察的理想区域。

