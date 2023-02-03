大陆赴港澳旅游团重启 机票搜索量半小时内增七倍

中国国务院联防联控机制星期五（2月3日）上午发布通知，下星期一（6日）起，全面恢复大陆与港澳人员往来，携程数据显示，通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超三倍，连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。去哪儿数据显示，消息发布时起半小时内，往返香港机票瞬时搜索量增长七倍。

根据澎湃新闻报道，携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品，包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类，为用户提供各类赴澳旅行选择。

“内地游客一直以来都是港澳客源市场的重要组成部分，如今赴港澳跟团游及‘机+酒’自由行的恢复，将进一步激发游客对港澳旅游的消费需求，也为赴港澳旅游提供了更便捷的方式。”携程团队游CEO江文表示。



据携程统计，截至星期三（1日），大陆至香港直飞航班每周班次近270班，始发地包含北上广、成都、福州、南京等26座城市。其中有四个城市（合肥、无锡、南昌、温州）2月起重新复飞。从近七日成交平均票价来看，超过20%的香港直飞航线价格低于2019年同期，其中国泰航空从杭州和南京直飞香港的两个航班价格更是较2019年打了7折以上。

中国国务院联防联控机制宣布，下星期一（6日）起，全面恢复大陆与港澳人员往来，包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。自香港、澳门入境人员，如七天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前冠病病毒感染核酸检测阴性结果入境。