港府宣布下周一起陆港通关不设人数限制取消核酸检测要求

香港特区政府星期五（2月3日）宣布，将从下星期一（2月6日）起，陆港通关将不设人数限制，也取消核酸检测要求。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，香港特首李家超星期五上午在记者会上，作出上述宣布。

他说，从下星期一（6日）起，香港与中国大陆全面通关，将不设人数限制、无需预约，也会取消出入境前核酸检测要求或其他检测，并会开放全部出入境口岸，即加开罗湖口岸、香园围/莲塘口岸及落马洲/皇岗口岸，沙头角口岸也会恢复货运服务。同日起，澳门到港快测要求也会取消。

至于海外方面，李家超说，同日起会取消非香港居民抵港疫苗接种要求，而海外及台湾到港前的快测要求将维持一段观察期再作检视。

香港教育局长蔡若莲在同一场记者会上宣布，跨境学童下星期三（2月8日）起可分两阶段回港上课，首阶段2月8日先安排中学跨境生回港，2月22日起扩展安排至小学、幼稚园及特殊学校学生。当局也会为跨境学童申领回港证提供特别安排，可由学校统一为有需要学童办理申请程序，当局收到资料后会尽快处理。

她称，各个口岸会为跨境学童提供便利过关服务，局方将透过学校通知家长有关清关安排及交通配套等。

蔡若莲解释，预料全面通关初期出入境管制及交通运输繁忙，加上大部分持分者都认为要预留时间作证件、校车安排配套等准备，故安排全面通关两天后才安排跨境学童回港。

她说，大部分跨境学童是使用公共交通或自行回校，小部分是使用跨境校巴服务，当局已尽快处理跨境校巴服务申请。

蔡若莲说，跨境学童回港上课后或需时适应，建议校方及家长多留意他们的社交及心理状况，适时提供支援。

此前，中国国务院联防联控机制星期五发布通知，2月6日起，全面恢复大陆与港澳人员往来。取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。自香港、澳门入境人员，如七天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前冠病病毒感染核酸检测阴性结果入境。