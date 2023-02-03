中国自然资源部否认取消集中供地：是优化完善政策

网传中国自然资源部出台通知，对住宅用地出让公告不再要求“全年不超过三次”，被部分媒体解读为取消集中供地制度。自然资源部星期五（2月3日）证实，该文件是自然资源部印发，对地方住宅用地供应工作进行的指导文件。不是要取消集中供地制度，而是优化完善集中供地政策。

根据“国是直通车”官方微博消息，自然资源部说，该文件是为了更好发挥充分公开披露信息对于稳定和引导市场预期的积极作用。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，此次调整并非取消集中供地，而是集中供地1.0升级到2.0。2.0阶段的供地将更为精细化、透明化。

他指出，此次文件内容最多的就是对供地信心的披露。比如。位置、面积、用途、规划条件，还要披露三通一平、七通一平，杜绝带病出让，或者让开发商承担土地开发或配套的成本，教育配套费等。

中国自然资源部2021年2月宣布在全国22个重点城市开始实行“两集中”供地模式，全年分三批次集中统一实施招拍挂出让。

但自2021年下半年起，房地产市场下行，开发商回款走低，企业资金链紧张，土拍市场逐渐转冷。据中指研究部粗略统计，2022年全年22城平均供地计划完成率58.47%（尚未剔除综合用地中的非住宅部分）。

