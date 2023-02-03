香港海洋公园历险主题区明年3月料将引入“绑紧跳”

香港海洋公园将于3月就在山上园区兴建历险主题区展开招标。行政总裁黄嗣辉星期四（2月2日）说，由于地处山坡及海边，有条件引入飞索及绑紧跳（Bungee Jump）等新设施，最终视乎得标计划。

据网媒“香港01”报道，香港海洋公园近年陷入财困，2021年制定一系列重生方案，增设三大全新主题区，包括零售、餐饮及消闲主题区、历险主题区及健康主题区。园方去年2月就山下的零售饮食娱乐商业区计划招标，但项目直至7月截标时无投资者入标，最后以流标收场。

香港海洋公园董事局主席庞建贻2日出席与传媒新春活动时说，会参考新消费模式及附近港铁新大型商场，重新作出安排，不排除取消零售饮食娱乐商业区。

不过，园方仍将在下月就历险主题区展开招标，采取设计、建造和营运（BOT）形式发展，由得标公司承担营运收支。

香港海洋公园行政总裁黄嗣辉说，有一定数量的相关设施公司对计划有兴趣，当中包括本地公司，园方已完成初步审议，将向合资格的公司发出标书。

历险主题区选址为目前越矿飞车一带，属山边位置，对下是大海，适合绑紧跳和飞索等设施，最终是否引入，视乎得标计划。黄嗣辉称，这类设施建设时间只需数个月，因此估计最快明年初可以推出。

另外，庞建贻说，香港与大陆通关后，大陆旅客比率回升两至三成，东南亚游客也增多，农历新年的非香港旅客占一成多，他相信待更多口岸重开后，入场人数会进一步上升。

香港海洋公园商业营运执行总监锺志超说，目前公园有1600名全职员工，正招聘350名全职员工，但面对请人难，如兼职员工不想连续工作太多天。目前公园每周开放五天，要有足够人手才可将开放天数增至六或七天。