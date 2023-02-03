美众院外委会主席麦考尔计划4月访问台湾

美国众议院外交事务委员会主席麦克尔·麦考尔透露，他计划今年4月访问台湾，但未确认众议院议长麦卡锡是否同行。

麦考尔星期三（2月1日）在国会山接受美国之音访问时说：“我将与麦卡锡议长一起访问台湾，但他还没有最终确定出访日期，所以我不知道什么时候会去。”

麦考尔没有具体说明访台计划和日期，但批评了中国大陆对去年时任众议院议长佩洛西访问台湾时采取的军事行动。

麦考尔说：“我知道当佩洛西议长访台时，他们发射了导弹飞越台湾岛，他们入侵了台湾的海空域。我认为那是非常不妥当的行为，或者说是大陆非常、非常不恰当、咄咄逼人、充满敌意和挑衅的行为。”

他说：“我认为，任何民选的国会议员都有权访问任何国家的民选选官员，特别像是台湾。”

麦考尔在本届以共和党为多数的众议院中出任外交事务委员会主席。这位德克萨斯州的共和党籍众议员曾提出多项友台法案，支持强化美国和台湾的合作和交流，并协助台湾发展国际空间。

根据美国国会议事日程，4月初有两个星期的复活节休会期，议员们通常可以利用这段休会时间出访。不过，麦考尔没有明确说明出访时间表。

美国众议院议长麦卡锡星期四（2月2日）在国会山被记者问到是否担心出访台湾将进一步引发中国大陆加剧军事行动时重申，北京无法决定他要去任何地方。“让我说清楚，中国永远不能告诉我，我能去哪里和不能去哪里，但我现在没有去台湾的安排。”

此前一天，麦卡锡在白宫接受媒体采访针对有关提问时也回应称，“我不认为中国可以告诉我什么时候去哪里访问。”