财新中国服务业PMI重返荣枯线以上

财新中国1月服务业采购经理指数（PMI）升至52.9，重返荣枯线以上。

据财新星期五（2月3日）发布的中国服务业PMI报告，1月服务业PMI升至52.9，是2022年9月来首次呈扩张态势，显示服务业企业经营信心较去年12月明显增强。

服务业企业乐观度升至2011年2月以来最高水平，预期防疫措施放宽会推动顾客需求和经营活动在2023年继续增长。

报告指出，中国服务业的经营活动和新业务量也出现去年8月以来的首次回升，主要原因是防疫措施放宽，尤其是出行需求放宽推动服务业顾客数量增加。同时，海外需求也有改善，1月新接出口业务增速已经达到2021年4月后最高纪录。

不过，疫情对企业经营的影响仍未结束，尤其是员工因为染疫无法上班，导致用工数量下降，加剧业务积压。也有企业为控制成本而压缩用工，但1月用工收缩率较轻，是近三个月以来最小。

投入成本方面，服务业企业普遍反映1月原料、用工费用和燃料都在涨价，不过成本负担的整体涨幅仍低于长期均值。部分企业通过上调收费转嫁成本增加的压力，但也有企业为吸引新业务导致定价能力受限。

另外，财新中国制造业PMI在1月录得49.2，较去年12月上升0.2%，但仍低于50荣枯线，连续第六个月处于收缩区间。

