中国短跑名将苏炳添6秒59佳绩夺赛季首冠

中国短跑名将苏炳添北京时间星期五（2月3日）凌晨在世界田联室内巡回赛瑞典哥德堡站比赛中迎来赛季“开门红”。

据中新社报道，苏炳添在男子60米预赛中跑出6秒75，以小组头名晋级，决赛中以6秒59夺冠。

苏炳添在去年东京奥运会跑出9秒83，是首位进入奥运会男子100米决赛的亚洲选手，也是目前亚洲纪录保持者。去年苏炳添因膝盖伤病，在尤金世界田径锦标赛男子100米半决赛跑出10秒30，排名小组第八，无缘决赛。

世锦赛结束后，苏炳添没有参加国际比赛。经过冬训调整和备战，苏炳添今年1月底奔赴欧洲，开启新赛季征程。苏炳添在男子60米项目的个人最好成绩为6秒42，他是该项目全国纪录、亚洲纪录保持者。

此次室内巡回赛是苏炳添2023年首次参加正式比赛。男子60米比赛分为预赛和决赛两个部分，预赛共21名选手，分为三组，苏炳添在预赛第三组出场，他以6秒75的成绩轻松冲线，排名小组第一晋级。日本选手东田旺洋以6秒71排在预赛总排名首位。

决赛成为苏炳添与东田旺洋的较量，枪响后苏炳添展现出强大的起跑优势，中途加速阶段东田旺洋逐渐缩小与苏炳添之间的距离，不过冲刺关头苏炳添依然保持住领先优势，以6秒59的成绩率先冲线，比获得亚军的东田旺洋仅快了0.01秒。

苏炳添此次出征室内赛，也是为今年的布达佩斯世锦赛、杭州亚运会热身。完成本站赛事后，苏炳添将继续在欧洲征战。