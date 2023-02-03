港医卫局长卢宠茂：陆港首阶段通关香港确诊个案下降八成

香港医务卫生局局长卢宠茂说，陆港通关后未令香港冠病疫情加剧，确诊个案下降八成。

据网媒“香港01”报道，卢宠茂星期五（2月3日）在记者会上说，冠病疫情已进入新阶段，管控也有新模式，香港在1月30日起取消向确诊者发出隔离令。在陆港1月8日通关后，香港疫情监察显示，1月8日至29日，香港确诊个案由1.4万起下降八成至4000起，显示通关未加剧香港疫情，确诊个案反而减少。另外，污水检测数据显示，人均病毒量由330万回落至32万，下降九成。

另外，输入个案占本地确诊数字的比率维持低水平，约2.6%，输入个案中大陆病例只占16%，故大陆输入风险低。卢宠茂称，冠病病患入院人数下降，非符合资格人士求诊人数，也未因为陆港第一阶段通关而上升。

卢宠茂说，医管局已加强服务，支援社区确诊病人及提供治疗，包括处方冠病口服药，预留名额予高风险病人。私家医生已可自行采购两种冠病口服药，港府也会为使用医健通的医生提供口服药，免费为符合资格、合适病人提供使用，并强调会致力维护香港复常及市民的健康。

卢宠茂强调，冠病病毒并未完全消失，从整个疫情发展看到市民整体免疫屏障有所提升，社会应对能力也相应提升，故去年开始稳步有序带动社会复常。

他称，陆港下星期一（6日）全面通关后，当局会监察情况、医疗系统，不论卫生署、医管局、私营医疗也会提升应对能力，务求在疫情有波动时都可应对。在12月底至1月初的疫情高峰，香港整体医疗系统仍正常运作，故有信心在全面通关后仍可正常服务。