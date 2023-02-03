中国文旅部：恢复旅行社经营大陆与港澳入出境团队旅游业务

中国文旅部星期五（2月3日）发布通知，2月6日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营大陆与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

根据中国文旅部网站报道，文旅部通知明确，即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。

通知要求，各地要高度重视，按照属地管理原则，周密做好组织工作。要认真落实“乙类乙管”总体方案要求，宣传倡导“每个人都是自己健康第一责任人”理念，提醒游客出行前做好自我监测，确认自身健康状况，行程中注意自身安全和防护，遵守大陆与港澳人员往来相关防疫规定。

通知还要求各地要指导旅行社严格落实团队旅游管理各项制度和规范，依法与游客签订旅游合同，及时在全国旅游监管服务平台准确填报入出境旅游团队信息。旅行社要确保旅游产品质量，提升旅游服务水平，提醒游客投保人身意外伤害等保险，倡导安全、文明、绿色、健康旅游新风尚。

通知强调，各地要严格要求旅行社切实执行“一团一报”制度，加强对旅行社及在线旅游企业的监督检查，依法查处“不合理低价游”、安排游客参观或者参与违反中国法律、法规和社会公德的项目或者活动等违法违规经营行为，切实维护旅游市场秩序。

中国国务院联防联控机制同天发布通知，2月6日起，全面恢复大陆与港澳人员往来。取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。自香港、澳门入境人员，如七天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前冠病病毒感染核酸检测阴性结果入境。