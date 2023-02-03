下午察：年轻人工资低是能力不够么？

“现在很多年轻人真的很不像话，没有钱花了就觉得是父母给的太少，或者觉得企业、老板给的工资太低。其实很少有年轻人反思，可能是自己的专业素质、个人能力不够，所以才有这么低的工资。”

这一番话，将中航基金副总经理兼首席投资官邓海清送上了微博热搜榜首。大量中国网民对邓海清的言语表示反感甚至愤怒，认为他这是在PUA年轻人。PUA的全称是“Pick-up Artist”，原意是指“搭讪艺术家”，现在成为了网络用语，形容在精神上打击人。

邓海清的个人简历相当优秀，属于妥妥的中国社会精英。他在复旦大学获得金融学博士，在人民银行开展金融学博士后研究。在学术方面，他任中国顶级名校人民大学的客座教授和北京师范大学的特聘导师，研究方向重点覆盖中国宏观经济、政府政策、货币政策、海外宏观、国内外金融市场等领域，对于债券市场、股票市场、大宗商品等大类资产配置有研究，著有《金融新格局》《利率市场化：突围中国债务困局》、《泡沫的终结》等书籍。

在商业方面，邓海清曾就职于国金证券研究所宏观策略组，任宏源证券研究所固定收益首席分析师，还是九州证券全球首席经济学家、蚂蚁金服研究院副院长、华尔街见闻研究院院长、首席经济学家、中航基金首席投资官。

他还是2013年和2014年新财富上榜分析师，是2016年第一财经年度机构首席经济学家，同时也是《上海证券报》、财新网、FT中文网等专栏作家，并且曾在上海市政府任职多年。

如此光鲜的履历和成就，可谓政学商三界通吃，普通人哪怕收获得其中一样，都可以说达到了世俗意义上的成功。但也许是沉浸在上层社会中太久，邓海清在发表此番言论的时候，没有把年轻人当活生生的个体，而是作为“人力资源”来谈，还对比起了劳动力的“性价比”。

他在2023年长白山高峰论坛开幕前夕接受采访时说，以中国国内的很多年轻人来讲，“其实你干的这点活，可能在泰国或者在越南，人家只要你的一半的工资就能干和你一样的活”。

居高临下的冰冷态度，激起了网民们的抵触情绪：“同等房价，在泰国和越南别墅都好几栋了。”“越南泰国的消费水平有我们高么？我们工资确实低啊。”“比越南泰国，你怎么不比美国呢？”“工资对标越南，产值又要直追英美。”

中国房地产价格高昂，图为北京望京SOHO开发项目。（法新社）

一石激起千层浪，反击邓海清的很多帖子也上了热搜。从诸多留言来看，邓海清和网民们的观点之所以产生分歧，是因为网民不觉得能力是唯一影响工资的因素，高物价、高房价、就业机会、家庭出身、行业领域等方方面面都影响收入，不应该单纯地对比工资数额，而且谈到“劳动力的性价比”这件事，就完全站在了企业和管理者的立场，忽略了年轻人的感受。

还有网民引用统计学的概念说：“关联不成因果。”如果以线性回归观察能力和工资的关系，即使二者相互关联，也并不意味着存在因果关系。邓海清作为这样一名背景深厚的专家，却刻意模糊关联和因果之间的概念，逻辑上存在很大的漏洞。

另有人认为，当下年轻人所获得的机会，远远比邓海清年轻时那个年代少。1980年代大学毕业的本科生，面临的是一个百废待兴、人才奇缺的时代，受过教育的年轻人颇受重用，任职提拔年限卡得也不严。虽然物质条件很艰苦，但对个人发展来说是一个最好的时代。而现在很多岗位，不管是本科，还是硕士，甚至博士，都要一步步熬。很多能力、素质和学历都不差的年轻人，却面临提拔晋升艰难的困境。

有知乎帖子就写到，现在一些身居高位者，并不是他们的初始能力和综合素质高，而是赶上了好的时候，刚毕业就能参加重要的工作，没干两年就能到小领导的位置上去锻炼，还常常主导一些急难险重的大事情，自然得到了锻炼和提升的机会，不断提升和进步。如果现在的很多大学生，能有他们那样的锻炼和成长机会，他们的进步和提升，会更快，也会取得更高的成就。

“很多像邓海清先生这样的成功人士，年轻时物质条件艰苦，似乎一路筚路蓝缕才走到今天的高位，他们也就很容易产生一种错觉：这一切都是靠我的努力和能力。但没有任何人的成功，可以脱离时代和环境的红利。”

“如果把现在这些身居高位的领导们拉回他们八九十年刚工作时，和现在毕业的大学生比，他们会被虐得渣渣都不剩。”

中国开放疫情政策以后，北京的年轻人正在上班的路上。（彭博社）

为什么短短几句话，引起这么多批评声？

邓海清是在接受采访时说了上述的话。其实，整个采访长达一个小时，招来年轻网民广泛反对的发言则不到一分钟。

短短几句话能引起潮水一般的批评声，究其原因，可能是因为在当前巨大的社会压力下，中国年轻人对现状深为不满。现实中，并没有那么多躺平的年轻人，每个人都在暗戳戳的努力，却寻找不到多少机会。邓海清把能力和工资直接挂钩，伤了很多人的心。

有评论就写道：“在年轻人极苦的今天，这个社会总是在自上而下的傲慢俯视里，指责挑剔年轻人，怪他们躺平，怪他们不上进，怪他们不愿进厂，怪他们不愿生娃，怪他们不愿买房……始终是夸夸其谈天下事，不肯俯首看苍生，十分可气。”

智联招聘今日发布一份《2022大学生就业力调研报告》显示，在已经拿到Offer并完成签约的应届毕业生中，平均签约月薪为6507元（人民币，下同，1265新元）。其中，签约月薪达到1万元以上的占比10.7%，3000元以下月薪的毕业生占比6%。

如果以6507元的平均月薪来算，除去食宿和贷款等生活花销，年轻人的存款所剩无几，更不提一二线城市的高昂房价，是压在无数人身上的大山。当前独生子女一代，未来还需要独自承担赡养老人的义务。在这种情况下，不难理解为什么邓海清成了情绪的发泄口。