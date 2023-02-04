《人民日报》连续发文评论中美关系：脱钩断链行不通 阵营对抗没前途

中国官媒《人民日报》连续刊发署名文章评论中美关系，提醒美国“脱钩断链”损人害己，搞阵营对抗没有前途。

《人民日报》在2月1日至3日连续刊发“钟声”署名文章，星期五（2月3日）刊发的题为《阵营对抗没有前途，互利共赢人心所向》的评论开篇指出，本届美国政府到处拼凑“小圈子”，企图围堵中国，迟滞甚至阻碍中国发展。这种违逆时代潮流、制造集团政治和阵营对抗的做法，引起国际社会广泛担忧。

文章指责美国执意将中国当作假想敌，把中国定义为“最重大的地缘政治威胁”；美国政客到处渲染“中国威胁”，挑拨有关国家同中国关系，并利用盟友对其传统依赖，使用胡萝卜加大棒的手段，拉拢甚至胁迫他国选边站队；美国炮制所谓“民主对抗威权”叙事，试图拼凑所谓“价值观联盟”，强化甚至扩张军事集团。

文章指出，美方种种挑动阵营对抗的做法对国际秩序稳定构成了严重挑战，对亚太及全球和平安全造成严重威胁。

文章最后说，美国应告别冷战旧梦，认清美式霸权不得人心，集团对抗没有前途，“小院高墙”封闭退步，“脱钩断链”损人害己，应以冷静、理性、现实的态度看待和处理中美关系，停止对华遏制打压，将“无意寻求同中国‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国”的承诺落到实处。

《人民日报》2月1日曾发表题为《中美必须找到正确相处之道》的文章，提醒美方应明白，任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活，搞盲目反华行不通。

文章强调，中美找到正确相处之道是两国人民和世界各国人民的共同期待。双方应确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，以实际行动推动中美关系重返健康稳定发展轨道。

2月2日一篇题为《“脱钩断链”行不通，深化合作是出路》的评论则提到，美方近年来沉迷于通过“脱钩断链”迟滞甚至中断中国发展进程，严重破坏了市场规则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，危害世界经济复苏发展。

文章警告，美方强推对华“脱钩断链”违背经济规律，是非理性、不可持续的选择，阻挡不了中国在创新指标上继续进步，也阻挡不了中国经济高质量发展的进程。

文章最后强调，作为世界最大的两个经济体，中美应以深化合作来推动两国关系的发展，应该相互尊重，互惠互利，着眼大局，为双方合作提供好的氛围和稳定的关系。