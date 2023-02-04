李克强主持讨论政府工作报告征求意见稿：过去五年极不寻常极不平凡

中国总理李克强星期五（2月3日）主持召开国务院全体会议，讨论拟提请3月召开的全国人大一次会议审议的政府工作报告，这也将是他任内最后一次政府工作报告。

据央视网报道，星期五召开的国务院第八次全体会议决定将《政府工作报告（征求意见稿）》发往各省（区、市）和中央国家机关有关部门、单位征求意见。

李克强说，过去一年，面对疫情等超预期因素冲击，中国政府靠前实施既定政策举措，持续推进供给侧结构性改革，及时出台稳经济一揽子政策和接续措施，针对中小微企业、个体工商户经营困难加大帮扶，针对有效需求不足多措并举扩投资促消费，针对就业压力强化稳岗扩就业，针对输入性通胀压力以粮食和能源为重点保供稳价。经过努力，稳住了经济大盘，经济运行保持在合理区间。

他在会上提到过去五年的经济成绩时说，过去五年极不寻常、极不平凡，各地区各部门如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。

李克强总结说，“我们有效应对风险挑战，围绕企业、商户等需求实施宏观调控，实行规模性减税退税降费等政策，以稳市场主体来稳就业保民生”，过程中没有持续大幅增加赤字，没有超发货币，为稳物价创造了宏观条件。

他还提到，过去五年推进改革开放，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，更大激发市场活力；加强促进创新、扩大内需、环境保护等工作，保障和改善民生。

他也坦言，“我们清醒看到，经济社会发展仍面临诸多困难挑战”。

李克强最后说，随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实，当前经济运行正在回升，各部门要继续抓好当前经济社会发展工作，巩固和拓展经济运行回升态势。

中国国务院现任四名副总理韩正、孙春兰、胡春华、刘鹤和五名国务委员魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志等出席会议。