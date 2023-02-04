中国外交部发长文 批美“长臂管辖”危害国际秩序

中国外交部星期五（2月3日）发布一篇长篇文章，谴责美国长期对各国实施“长臂管辖”，已对国际政治经济秩序带来危害，并呼吁美国应摒弃这种非法单边制裁的举措。

中国外交部星期五在官网发布《美国滥施“长臂管辖”及其危害》的长文，以美国“长臂管辖”的基本情况、实施与扩张和危害三部分，通过列举美国实施“长臂管辖”的例子，指出美国“长臂管辖”已对国际政治经济秩序和国际法治带来严重危害。

文章开篇写道，美国历史上频繁不断地对各国实施“长臂管辖”，对象包括美国的盟友国家、和其敌对或关系紧张国家，近年管辖范围还不断扩大，对域外人员或实体滥施“过分的、不合理的”管辖。文章称，从本质上来看，美国“长臂管辖”是美政府以美综合实力和金融霸权为后盾，对他国实体和个人实施“域外管辖”的“蛮横”司法实践，作为其推行霸权外交、谋求经济利益的工具。

文章写道，美国已建立各部门分工协作、联手行动的全政府“长臂管辖”实施运作模式，其中美国总统和国会是制裁的决策主体，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）是最核心的制裁执行部门，其主要职权包括冻结美国管辖范围内的资产、拟定和调整被制裁个人与实体的名单、审查和发放许可证；国务院经济制裁政策与实施办公室（SPI）专门负责制定和实施与外交政策相关的制裁措施；商务部工业和安全局（BIS）管理独立于OFAC以外的清单。

文章指出，美国政府还通过控制SWIFT、CHIPS这两大跨境资金支付清算系统为经济制裁执法提供支撑，在必要时迫使其切断与受制裁国金融机构的联系，从而达到经济制裁的目的。近几年，美国还不断加强“长臂管辖”立法，其中《爱国者法案》、年度《国防授权法》等法律都包含了“长臂制裁”条款。

文章称，根据美国财政部《2021年制裁评估报告》，截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项，涉及中国、俄罗斯、伊朗、叙利亚、朝鲜、古巴、法国、英国、德国、日本等多个国家，并批评美国“长臂管辖”的举措已加剧国家间紧张关系，冲击国际秩序。

文章以美国长期对伊朗、伊拉克、利比亚的制裁为例，指出美国在联合国框架之外频繁实施单边制裁措施，已导致联合国安理会的制裁功能因此受到冲击，严重影响安理会维持国际和平与安全的正常运转。

文章还谴责美国“滥用”国家公权力对正常国际商业交易和竞争干涉，综合运用出口管制实体清单和经济制裁等措施，以国家安全和侵犯人权等事由，限制别国企业获取对其生存和发展至关重要的原材料、物项和技术，禁止世界范围内其他企业与之发生正常贸易往来，试图从根本上破坏这类企业的供应链。这不仅损害别国企业利益，也已侵犯被制裁主体的基本人权。

文章最后称，美国“长臂管辖”本质是维护美国霸权、打压外国竞争对手、干涉别国内政甚至颠覆他国政权的霸权工具。但这一举措不仅损害了国家主权平等原则，违反国际法，侵蚀以联合国为核心的多边主义国际秩序，还造成和加剧了国际社会主要大国之间的紧张关系和冲突，对二战后建立的国际安全体制构成威胁；同时干预和扭曲了正常的国际商业交易和国际贸易秩序，破坏了全球贸易正常供应链，极大地损害了企业的利益。

文章呼吁美国应摒弃其非法单边制裁和“长臂管辖”措施，切实履行其作为联合国安理会常任理事国的国际责任。

近期中美关系再度成为外界关注的焦点，美国国务卿布林肯原定在2月5日访华，成为五年来首位访华并与中国领导人会面的美国外交高官，但在拜登政府发现一个中国监视气球在美国蒙大拿州敏感的核设施上空出现后，布林肯访华之行被推迟，给原已出现缓和迹象的中美关系再蒙上阴影。

中国官媒《人民日报》星期二（2月1日）起一连四天发表署名“钟声”的评论文章，提醒美国“脱钩断链”损人害己，搞阵营对抗没有前途。其中《人民日报》星期六发表的文章，也提及美国的“长臂管辖”已严重侵蚀以联合国为核心的多边主义国际秩序，呼吁美国应尽早摒弃相关举措。