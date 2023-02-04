IMF称中国房地产业危机亟待解决 北京反驳

国际货币基金组织（IMF）称，中国房地产市场正处于尚未解决的危机中，并呼吁中国政府采取更多措施支持房地产业，但这番言论引来北京的反驳。

据彭博社报道，IMF在星期五（2月3日）发布的中国经济年度评估报告中称，尽管中国政府针对房地产市场低迷祭出的政策范围正持续扩大，但亟需的房产开发商重组进展仍相当缓慢，房地产市场景气依然在下滑中。

报告认为，中国政府应增加对未完工住宅项目的资金支持，以推动完工，并促进陷入困境的房地产开发商的市场化重组，以遏制行业下滑。

IMF还在报告中敦促中国政府进行财政框架改革，以解决地方政府财政依赖房地产业作为收入来源以及表外贷款抵押品这种“不可持续的”做法。IMF认为，从长远来看，中国当局应推出房地产税机制，以帮助该行业向更可持续的模式转型。

对于IMF的评估和建议，IMF执行董事会中国代表张正鑫与该机构政策顾问白雪飞在联合发布的声明中进行了反驳。声明称，中国房地产市场整体运行平稳，目前并非处于报告所称的“危机”之中，并强调“夸大市场中存在的困难并非合适之举”。

声明还对IMF在报告中对2023年经济增长作出的预测表示质疑，称这一预测“过于悲观”。IMF预测中国今年经济增长将达到5.2%。IMF中国代表团团长参德拉（Sonali Jain-Chandra）星期五在新闻发布会上说，2023年中国经济仍将“低于潜在水平”。

中国去年12月宣布从严格的动态清零防疫方针退场后，中国服务业在染疫人数达峰后迅速反弹，远大于制造业的反弹力度。服务业的大力反弹、供需回暖也是IMF本周提高全球增长预测的原因之一。

IMF亚太部副主任赫鲁宾（Thomas Helbling）认为，中国服务进口的增长将强于商品进口，而出境旅游的复苏将对泰国和菲律宾等亚洲邻国产生强大的溢出效应。他也认为，鉴于能源价格持续下跌并将保持在低于预期的水平，中国经济反弹对全球通胀的影响“有限”。

IMF在报告中还建议，中国当局应加快结构性改革，如强化社会福利体系，提高退休年龄，以及促进国有企业和私人企业的平等市场竞争地位，以推动长期增长。报告也称，中国官方今年可通过临时削减对劳工的社保缴费以及直接向受疫情影响最严重地区的家庭拨款来提振消费。