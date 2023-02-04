中国重申气球属民用性质 批美政客媒体借题抹黑

针对美国国务卿布林肯因中国无人气球进入美国领空而决定推迟访华之行，中国外交部表示对此“予以尊重”，并重申气球属民用性质，反对美政客媒体借题抹黑。

中国外交部星期六（2月4日）在官网以答记者问形式回应受中国无人气球进入美国领空事件影响，布林肯推迟访华行程一事。中国外交部称，保持各层级接触沟通是中美两国元首巴厘岛会晤重要共识。中美两国外交团队的职责之一就是妥善管控双边关系，尤其是冷静、稳妥处理一些意外情况。

中国外交部说：“事实上，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重。”

针对中国无人飞艇进入美领空事件，中国外交部重申，该飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线，“完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚”。

中国外交部续称，中国一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，无意也从不侵犯任何主权国家的领土和领空，并批评美国一些政客、媒体借题发挥，对中国攻击抹黑，中方坚决反对。

布林肯原定2月5日对中国展开两天访问，他也将是五年来第一位访华的美国最高外交官。但彭博社星期五晚引述两名美国官员称，拜登政府在探测到一个在蒙大拿州敏感核地点上空高空徘徊的中国“间谍气球”后，决定推迟布林肯的访华之行。