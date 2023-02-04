王毅与布林肯通话 吁双方保持定力避免误判

中国“间谍气球”进入美国领空事件持续发酵之际，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅星期五（2月3日）晚上与美国国务卿布林肯通电话，呼吁双方保持定力，避免误判。

据中国外交部星期六（4日）在官网公布，王毅与布林肯在谈话中就如何以冷静、专业态度处理偶发事件进行了沟通。

王毅强调，中国是负责任国家，一贯严格遵守国际法，不接受任何无端的臆测和炒作。“面对意外情况，双方要做的，就是保持定力，及时沟通，避免误判，管控分歧。”

布林肯原定2月5日对中国展开两天访问，他也将是五年来第一位访华的美国最高外交官。但彭博社星期五晚引述两名美国官员称，拜登政府在探测到一个在蒙大拿州敏感核地点上空高空徘徊的中国“间谍气球”后，决定推迟布林肯的访华之行。

据路透社报道，布林肯星期五（3日）与到访美国的韩国外长朴振一起出席新闻发布会时说，在他访华前夕发生气球事件是“不可接受”的，但也强调，华盛顿仍然致力于外交接触，保持美中沟通渠道开放。

对此，中国外交部星期六重申，该飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线，“完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚”。