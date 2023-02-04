中国副外长马朝旭赴俄举行外交部门磋商

中国外交部副部长马朝旭2月2日至3日赴俄罗斯举行中俄外交部门磋商，称两国政治互信持续深化，愿同俄方一道推动双边关系在新一年取得新进展。

中国外交部网站星期六（2月4日）公布马朝旭访俄的消息，访俄期间分别会见俄外长拉夫罗夫，同俄副外长鲁登科、维尔什宁举行磋商。

马朝旭同俄方就中俄关系、两国双多边协作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，强调在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系始终保持高水平发展势头。两国政治互信持续深化，各领域合作稳步推进，国际协作更加紧密。

马朝旭还说，中方愿同俄方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，推动双边关系在新的一年取得新进展。

根据中国外交部新闻稿，俄方表示，愿同中方加强交流合作，落实好两国元首达成的重要共识，深化双多边层面战略协作，密切在国际和地区事务中的沟通协调，推动俄中关系达到更高水平。

俄罗斯卫星通讯社和塔斯社1月30日报道，俄外交部说，普京邀请习近平在春季对俄罗斯进行国事访问，强调俄中两国将携手努力，进一步加强和推进双边关系。

俄罗斯媒体也引述消息人士报道，中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将在2月访俄，并可能与普京会面。