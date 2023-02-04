中国社科院预计今年GDP增速5.0%左右

中国社会科学院经济研究所发布报告称，今年疫情对中国经济增长的扰动将明显趋弱，同时考虑到去年各季度基数变动、疫情发生以来中国经济各季度增速变化规律，推算今年中国GDP可能实现5.0%左右的增长。

根据中国社科院经济研究所官网刊发的《2022年中国经济回顾与2023年经济展望》，预计中国今年第一、二、三、四季度的GDP同比增速可能约为3.4%、7.2%、4.2%、5.2%。

根据课题组分析，2023年，中国固定资产投资可能会呈现基建投资增速小幅下降；制造业投资增速前高后低、全年增速下降幅度相对较大；房地产投资则前低后高、全年难有较大幅度增长，政策推动的基建投资增速可能会领先于其它两类投资增速。

具体来说，在继续实施积极财政政策以及政策性金融加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持背景下，作为扩大内需与供给侧结构性改革有机结合的重要手段，2023年基建投资增速将领先于其它两类投资增速，但由于上年基数已明显抬升，所以同比增速会较上年小幅回落。

考虑到房地产同时具有投资品和消费品的双重属性，2023年房地产投资同比增速下降仍将持续一段时间，全年难有较大幅度增长。实际上，房产是中国居民家庭的主要资产持有形式，近年来在总资产中的占比近七成；居民通过按揭贷款购房后，需要在较长时间内持续利用未来收入归还房贷。当前，中国限购、限贷政策以及购房贷款利率、税率的调整会改变拥有房产的成本，但房地产销售端的回稳还有待居民收入增速预期和房地产价格上涨预期的改善，这可能需要连续数个季度经济增速的回升后才能实现。

制造业投资，受外需收缩和产能利用率下降影响，增速会前高后低，全年增速下降幅度可能会超过基建投资。

分析称，受国际需求收缩及基数抬升影响，中国出口增速将转为负增长，净出口对经济增长可能形成一定拖累。疫情暴发后的头两年，中国外贸出口取得了超预期增长，两年复合增长率为26.7%；但受一些经济体货币政策持续收紧等因素的影响，2023年全球经济增速将明显放缓。同时，随着一些国家通胀可能较快下行，价格对中国出口额的增长贡献也会趋于下降。在外需走弱、内需走强的情况下，净出口对中国经济增长的拉动作用可能转负。

该报告建议，当前亟需提振微观主体的信心，增强经济发展的内生动力。微观主体信心的增强不仅需要积极正面的引导，也需要坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力，使引领未来发展方向以及与高校毕业生就业相适配的行业和产业得到健康发展，促进微观主体的良好预期不断得以实现，从而在多次博弈中实现信心的持续向上修复。

在外需收缩的背景下，应加强逆周期调节力度，保持必要的财政支出强度。在1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机爆发后，中国均实施了扩张性的财政政策并取得了积极成效。这次所不同的是，受疫情影响中国在前三年已实施了较为宽松的财政政策，等量政策的刺激效果会减弱。在此情况下，可考虑适度增加赤字率，对冲外需收缩的影响，防止疫后经济内生的修复动能因外部冲击而削弱，以有效缓解国际经济周期不同步所带来的影响。

中国去年全年经济增长3%，远低于5.5％左右的官方目标，略高于2.8％左右的市场预期。高盛集团上月17日称，高盛经济学家预测今年中国的经济将增长5.5%，高于早前预测的5.2%。