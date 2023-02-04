湖南将开展冠病病毒抗体检测服务

湖南省疾病预防控制中心下星期二（2月7日）起开展冠病病毒2019-nCoV抗体检测服务。

据微信公号“湖南疾控”星期五（3日）发布的消息，冠病病毒2019-nCoV抗体检测有助于科学评估冠病康复免疫状况及二次感染的抵抗力，可以作为冠病感染辅助诊断的依据，也可用于冠病病毒疫苗接种时间及接种方案的推荐依据。

通知中提到，冠病病毒2019-nCoV抗体检测费用为32元（人民币，约6.2新元），有需求的市民可到湖南省疾病预防控制中心门诊部二楼导诊台现场预约，即时抽血进行抗体检测，每日限号100人。采样后的第二个工作日下午4点可以在门诊部二楼导诊台领取纸质报告。

据湖南省疾控中心介绍，冠病病毒抗体，是感染冠病病毒后机体自我产生的免疫反应标志性物质，常见的有IgM抗体和IgG抗体。

在感染病毒后五天左右，血清中会逐渐产生IgM抗体，但该抗体衰减较快，只能维持2至3周时间。检出IgM提示最近发生感染，可用于感染的早期诊断。

IgG抗体一般出现在IgM抗体之后，可在血液中维持较长时间，当机体再次感染相同病毒时，对人体起到一定的免疫保护作用。IgG抗体在感染中晚期出现，滴度有一个持续增高的过程，并在血液循环中保持较长时间存在。

若冠病病毒IgM抗体检测为阳性且有相关临床症状，可作为病毒感染的辅助性诊断依据，此时暂不推荐接种疫苗。

若冠病病毒IgG抗体阳性，IgM抗体阴性，则提示受检者既往感染过冠病病毒并基本恢复，或提示曾经接种过疫苗。

若冠病病毒IgM和IgG抗体均为阳性，提示受检者可能处于冠病病毒感染期，需要进一步排查。需要注意的是，如果受检者在两周前后接种过冠病病毒疫苗，也有可能导致IgG和IgM抗体阳性。

