萧美琴拟返台述职 台驻美代表处：与部会交换意见

台湾驻美代表萧美琴预计近期返台述职，台湾驻美代表处称，萧美琴此行是为了与相关部会交换意见，了解各部会政策规划与想法，确保日后外交工作推动顺畅。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾外交部发言人刘永健星期五（2月3日）晚间说，萧美琴在美任职已满两年，将于近期公务返台，就当前台湾对美工作进展与规划，与相关部会交换意见，确保台湾政府对美工作保持顺畅衔接。

知情人士透露，去年台湾开放边境后，萧美琴就有返台述职的想法，希望能当面与台湾各部会交换意见，更具体了解各部会政策规划与想法，以便日后在华府的工作推动。

这名知情人士也说，萧美琴返台述职并非特例，前台湾驻美代表高硕泰任内也曾两度公务返台述职；美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）也曾多次因公返美。

由于近期传出台湾副总统赖清德和萧美琴可能搭配参与2024年的台湾总统选战，并与现任台湾外交部长吴钊燮交换职务，因此萧美琴此次返台述职的行程备受关注。

不过，萧美琴星期四（2月2日）在华府受访时说，她现在只有一个责任，就是在台美关系的工作上全面努力，让台湾的外在环境更加和平、稳定与繁荣，这是她现在的唯一目标；其他任何政治话题都是无中生有的想像，其实不用再多做讨论，让她好好专心在这边做该做的事情。