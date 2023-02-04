中国部分核酸检测点改造为图书馆、美食摊位

中国去年12月防疫政策大转弯后，各个城市面临如何处理散落在街道上数万个核酸检测点的问题。其中一些城市将核酸检测亭加以改造成图书馆、美食摊位、医疗服务站、休息站，甚至游客柜台。

据彭博社星期六（2月4日）报道，有些核酸检测亭已经被运营商回收、扔进了垃圾堆或者在网上二手市场出售，另一些则被遗弃街头。但一些地方政府和社区联手创造性地将这些不受待见的核酸检测亭重新改装为新地标。

随着去年12月感染人数激增，深圳与长沙等城市将核酸亭改造为治疗发烧的诊所和药品分发点，以减轻医院不堪重负的压力。生病的居民可以在这些服务站得到诊断，并使用国家医疗保险就近购买药物。

据高盛的计算，核酸检测亭建设项目耗资约2000亿元人民币（约400亿新元）。清零政策的巨大成本，加上经济放缓，导致地方政府的债务负担不断膨胀，因此改建核酸基础设施可以帮助他们收回部分成本。

苏州当地政府向企业家免费提供了大约30个空亭子，并允许改造成食品和纪念品摊位，出售特色农产品和当地小吃，成为农历新年市场的一部分。

据中国媒体报道，当地官员称，这些展位将继续供商家使用，以促进消费和旅游业的发展。

在苏州的其他地方，一些核酸亭已经被改造成图书馆，供居民阅读和捐赠书籍。另一些则成为清洁工的休息站，提供微波炉和热水。一些甚至变成了迷你消防站，并配备了安全设备。

北京火车站外，中国人力资源和社会保障部已经把一排核酸亭改造成了农民工就业帮助中心。

在杭州萧山区，处于交通繁忙地段的170多个核酸亭已被改造成游客柜台，为9月份的亚运会做准备。由于冠病疫情，亚运会从去年开始推迟。

40多岁的上海家庭主妇屈女士（Janice Qu）说:“我看到一些闲置核酸亭的时候，就会被勾起一些不好的回忆。我觉得给它们改头换面的想法很好。这可能还会创造一些不错的商机。”

据报道，重新改造核酸亭可以在恢复城市生活和帮助社会从创伤中愈合方面发挥作用。

墨尔本大学设计学院教授阿库托（Michele Acuto）说:“如果改造后的亭子能有效扭转它们在疫情中发挥的安全和监视性质，变成治愈性的公共空间，那么它们可能是很强大的干预措施，意义非常重大。”

西东大学外交与国际关系学院教授黄严忠则表示，由于财政紧张，一些负债累累的地方政府可能不愿进一步投资过时的核酸检测点。