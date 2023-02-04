台行政院长陈建仁开通IG：望多与年轻人沟通

台湾新任行政院长陈建仁星期二（1月31日）上任，隔天开通Instagram帐号“cjchen2023”和YouTube频道，拉近与年轻网路族群的距离。陈建仁说，很多朋友告诉他年轻人现在都用IG，少用脸书，所以他也努力学习IG，希望多与年轻人沟通。

综合《自由时报》和《联合报》报道，陈建仁表示，很多朋友告诉他年轻人现在都用IG，少用脸书，

台湾总统蔡英文和陈建仁星期二上午在院长上任后首度同台，视察“桃园市政府社会局安家实物银行”。

陈建仁被问及使用IG（Instagram）是否为争取年轻人支持时，他强调，对一个自由、民主、多元开放的地方而言，政府有责任公开透明，向民众说明政府的施政。朋友告知他，现在年轻人多使用IG，所以他也努力学习IG，而IG确实是有趣的平台，他相信之后的使用会愈来愈顺。

陈建仁的IG首页介绍为：“我要成为世上的光，地上的盐，像一支小蜡烛点燃自己，照亮台湾”。

陈建仁目前已经发布四条IG，最新一则IG是一张手捧兔子抱枕的照片，并配文说，今天去高雄，收到高雄市长陈其迈的礼物，是超可爱的兔抱枕，这不仅是元宵灯会讨论度超高的主灯，更是来自高雄创作者的原创 IP！“谢谢暖男其迈市长带来这个疗癒的礼物！”