港理大冲突再有11人被判暴动罪成

香港法庭近期集中审理2019年香港理工大学爆发冲突的案件，星期六（2月4日）再有11名示威者因尝试救出被警方围困的示威者而被判暴动罪成立。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，这11名被告是陈建熹（18岁）、陈子健（22岁）、郑浩麟（25岁）、郑伟杰（23岁）、张浩然（24岁）、张元山（23岁）、周明挚（41岁）、方淦辉（23岁）、冯天程（21岁）、何焯铭（34岁）和何仲玹（22岁）。他们被控于2019年11月18日，在油麻地窝打老道至咸美顿街之间的一段弥敦道，连同其他人参与暴动。

另外，郑浩麟及冯天程案发时分别持有一包及三包索带，也被裁定持有物品意图摧毁或损坏财产罪成。

案情指，当天油尖旺区的弥敦道有示威者聚集及与执法人员冲突，期间有人投掷汽油弹，交通严重受阻，执法人员多次发出警告并发射催涙烟等，但示威者仍拒绝离开。执法人员于晚上近11时半展开围捕行动，成功围堵并拘捕多人，包括11名被告。

法官徐绮薇裁决时说，当天如果没有警方的批准下，任何人不得进出警方封锁区，在没有其他相反证据的情况下，她确信当晚所有被捕人士都是在封锁区被截获，即案发时11名被告均身处暴动现场。

她续称，当晚示威者不断向警方防线猛烈攻击，投掷多枚汽油弹，现场因马路多处火堆燃烧烟雾弥漫，且催泪气体充斥，身处现场的人不可能不知道暴动发生，也必然意识到潜在危险，即使听不到警方警告，也应尽快速离现场。

徐绮薇称，各被告如果有意离开，在警方开始推进前，可以向北沿弥敦道、或沿窝打老道、碧街等离开，她不相信有人会在警方围捕的前一刻才不经意地误闯暴动范围，被警方截停拘捕。因此她判断，被告没有离开现场是选择不离开，而非警方没有给他们离开的机会和时间。当时没有离开暴动现场的人必然是借着留守现场，从而支持及鼓励其他示威者，以增加示威者的人数，助长他们的气焰，属参与暴动。

案件押后至2月18日求情，及于3月11日判刑，期间各被告须还押。

2019年11月18日，有示威者在香港理工大学发起“围魏救赵”行动，尝试营救被警方封锁而困于理工大学的示威者。期间有示威者堵路、投掷汽油弹等物，警方当晚设立封锁区及后展开围捕行动，在弥敦道拘捕213人，案件分多批审理。

本周五也有四名被告因在旺角一带参与暴动而被控暴动罪成立，分别判处监禁四年10个月至五年。