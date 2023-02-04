台蓝委江启臣：气球事件让美中关系再紧张

美国国务卿布林肯因中国大陆无人气球进入美国领空而决定推迟访华行程。台湾在野党国民党立委江启臣表示，此事让美中关系再拉回紧张，短期内解决不了，且一定影响到台海、两岸关系。

根据《联合报》报道，江启臣说，美、中关系斗而不破，双方在竞争上本就很多事谈不拢，但双方仍有许多共同利益如经贸、气候等需协调，去年11月美国总统拜登和中国大陆国家主席习近平“拜习会”后，美、中关系有见缓，才有布林肯安排访大陆，但气球事件则将关系再度拉紧。

江启臣指出，不明飞行物侵入国土牵涉国安，此事短期内无法解决，后续不管是看北京如何弥补等发展，美国都有加剧紧张关系的理由。

江启臣也说，美陆关系牵动两岸关系，且台湾现在美、陆、台三方中自主空间小，台海一定受影响，例如美国众议长麦卡锡虽宣布现没有排定访台计划，但美国舆论在气球事件下已更加反中，麦卡锡来台与否可能受到“催化”，更有可能出现，在表面上凸显支持台湾力道。

江启臣还说，不管是台海情势或麦卡锡来台与否，气球事件后台湾政府都要预作准备，且是否台海、台湾也面临气球侦搜等情况，国防国安单位都应进一步掌握，不要重演之前无人机入侵外岛状况。

布林肯原定2月5日对中国展开两天访问，他也将是五年来第一位访华的美国最高外交官。白宫发言人让-皮埃尔星期五说，在发现一中国高空间谍气球飞越美国上空后，拜登和他的顾问团一致认为，布林肯不应在此时前往中国。

中国外交部对布林肯推迟访华的决定“予以尊重”，并重申气球属民用性质，反对美政客媒体借题抹黑。