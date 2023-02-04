台气象局：台湾上空曾两度出现高空探测气球

美国五角大楼星期四（2月2日）通报在蒙大拿州敏感核地点上空发现高空徘徊的中国大陆无人气球。台湾中央气象局称，这颗“高空探测气球”存在已久，也曾两度在台湾上空出现。

台湾中央气象局长郑明典星期六（2月4日）在脸书上发文说，台湾气象局两年前就曾在台湾上空拍过这颗“高空探测气球”，在那之前，其他地方也有照片纪录，已存在很多年了。郑明典还在帖文附上气象局人员拍到的气球照片。

他接受台湾《联合报》采访时说，这颗探测气球最早于2020年6月在日本宫城县仙台出现过，当时很多人追踪，后来也陆续在世界各地出现过，台湾2021年9月及2022年3月都各出现过一次。

他接受中央社访问时透露，当时这颗气球在台湾上空停留了约三小时。2021年那次，气象局有人员拍下照片，2022年那次则出现在松山机场上空，也有民众拍到，还要求台湾民航局取缔。

至于该颗气球是否用于气象研究，郑明典说，只能说外型非常类似，但无法判断，该气球底下有类似天线的东西，可能往通信或实验方面讨论，但至今还没有文献可证实它所属单位及功用。

不过他认为，气象高空探测气球是橡胶制，直径约两公尺，最高飞行高度是30公里，不会飘太远；日本、台湾、美国上空出现的这种气球，估计直径至少20公尺，“能在高空飘行这么远，一定是相当特殊的材质”。

针对中国大陆的气球飞入美国领空，大陆外交部坚称，该飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线，“完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚”。