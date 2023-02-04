易纲：央行碳减排支持工具发放再贷款超3000亿人民币

中国人民银行行长易纲星期六（2月4日）说，目前，碳减排支持工具发放再贷款超3000亿元（人民币，下同，约600新元），支持商业银行发放碳减排贷款5100多亿元，2022年带动碳减排超1亿吨二氧化碳当量。

根据中国人民银行网站发布的新闻稿，易纲在北京城市副中心打造国家级绿色交易所启动仪式上发表演讲说，中共总书记习近平2020年正式提出碳达峰碳中和重大战略决策，并向国际社会作出“30/60”目标承诺。这对大家的生产生活方式将会产生极大影响。

易纲说，转向绿色低碳的内涵非常丰富，集中在一点上，就是减少碳排放。在这个过程中，绿色交易所能发挥的作用主要有两点：一是排碳具有外部性，排碳企业和用户没有为排出的碳付出应有成本，所以对社会有负的外部性，排碳多的单位是以自己的低成本实现盈利，但对整个社会和公众造成了负的外部性。未来绿交所就是要逐步把负外部性内部化，使碳定价逐步接近其社会成本，谁排碳谁承担成本。同时通过强化信息披露要求，让社会知道是谁排的碳，接受社会公众监督，这是绿色转型的一个重要方面。

二是稳步降低绿色溢价。绿色能源、绿色生产生活方式相关技术发展非常快，成本降得很快，但是总的来说目前绿色能源的成本还是要比传统能源要高一点，高出的部分就是绿色溢价。绿色金融、绿色技术等就要逐步把绿色溢价给降下来，使企业、家庭愿意选择用绿色能源，从成本方面让大家觉得物美价廉，愿意自觉地使用。所以，央行启动绿交所推动绿色转型，虽然工作很复杂，但意义重大。

易纲还说，2021年，人民银行推出了碳减排支持工具，按照市场化原则，为清洁能源、节能环保和碳减排技术三个领域内的企业提供优惠利率贷款。比如，人民银行按照1.75%的利率给金融机构提供资金，期限合理，利率也有优惠。但接受央行低成本资金的金融机构，要承诺对外披露发放碳减排贷款的余额、利率及相应碳减排效应等信息，并接受第三方独立机构的核查和社会监督。这对于引导绿色理念，转变经济主体行为，推动碳核算和环境信息披露具有积极意义。目前，碳减排支持工具发放再贷款超3000亿元，支持商业银行发放碳减排贷款5100多亿元，2022年带动碳减排超1亿吨二氧化碳当量。

易纲提到，央行还积极开展绿色金融国际合作，担任G20可持续金融工作组联席主席，牵头制定《G20转型金融框架》，并在去年11月的G20领导人巴厘岛峰会上通过，成为各国发展绿色金融、促进低碳转型的指引等。人民银行一直支持北京市实施绿色北京战略，北京市绿色金融、绿色转型多项指标在全国都是领先的。截至2022年末，北京市本外币绿色贷款余额1.5万亿元；非金融企业累计发行绿色债券超1900亿元，规模居全国首位。

易纲指出，下一步，人民银行将一如既往支持北京市绿色金融改革创新，建设面向全球的国家级绿色交易市场。中国碳市场前景广阔，特别是全国自愿减排交易市场具有很大潜力。央行将支持北京绿色交易所发展国家核证自愿减排量（CCER）交易，创新更多碳金融产品，更好服务碳市场参与主体，推动降低绿色溢价，在引领带动绿色转型发展中发挥更大作用。