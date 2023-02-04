中国互联网企业总收入六年来首次萎缩

随着中国经济增长放缓和官方持续收紧互联网业务监管，阿里巴巴、腾讯等互联网企业巨头的发展势头减弱，致使中国互联网业务去年总营收六年来首次萎缩。

据香港《南华早报》报道，中国工业和信息化部星期二（1月31日）发布2022年互联网和相关服务业运行情况。数据显示，中国2022年规模以上的互联网和相关服务企业完成互联网业务收入1.46万亿元（人民币，约2850亿新元），同比下滑1.1%。这是2017年中国官方公布相关数据以来，首次出现跌幅。

从分项数据来看，经营叫车、旅游、金融与租房服务的互联网业者跌幅最大，达17.5%。提供线上购物、医疗用品与外送等服务的互联网业者则表现较好，去年录得营收同比增幅达12.6%；提供新闻与资讯、搜寻、社群网站、游戏、影音等服务的业者，去年营收比2021年成长4.9%。

利润方面，中国规模以上互联网企业营业成本在2022年录得同比3.3%的增幅，但增速较上年回落12.8个百分点。

至于有助于衡量中国互联网产业新创势头的关键数据，即中国市场的APP数量，工信部没有公布。

2022年的营收数据显示，曾高速发展的互联网产业在中国经济增速放缓、及官方监管的持续收紧下遭受重挫，与过去六年每年双位数增长的光景已截然不同。虽然中国互联网产业营收的萎缩在预料之中，但产业营收的全面下降，也显示中国互联网产业过去高速发展的荣景已画下句点。

不过，随着中国经济增速放缓，中国官方对互联网产业已表现出更加积极的立场。尽管中国政府还没推出任何具体政策来振兴互联网产业，但官方已开始更加突出互联网企业在提振经济复苏和创造就业机会方面的重要性。