游客私闯圣象天门拍照 西藏班戈：进一步强调禁止开展旅游活动

网传一名女子私闯西藏那曲纳木错保护区圣象天门景点拍照，西藏班戈有关当局随后发出公告强调禁止在纳木错自治区级自然保护区班戈片区开展旅游活动。

在网上流传的视频显示，一名女子于星期三（2月1日）在西藏那曲纳木错保护区旅游时，私闯已关闭景点圣象天门拍照。女子在视频下评论自己通过小路进到景点内。

该事件在网上引起热议，有网民表示“估计又是哪个网红吧”，“处罚太轻”，也有人疑惑“为什么关了”，及戏称“成功引流了”。事件也在微博上一度登上了热搜。

班戈县委网信办星期四（2月2日）表示，圣象天门去年已被关闭。

据“网信班戈”微信公号信息，班戈县文化和旅游局与班戈县纳木错管理局星期五（2月3日）发布关于进一步强调禁止在纳木错自治区级自然保护区班戈片区开展旅游活动的公告。

公告称，任何单位、个人都禁止擅自进入纳木错自治区级自然保护区班戈片区。擅自进入者将根据不同情节处以 100元（人民币，下同，约20新元）以上5000元以下的罚款。

公告也称，需进入纳木错自治区级自然保护区班戈片区开展科考、调研人员，须在履行相关审批手续、获得相关部门批准后开展工作。

关于何时再开放问题，公告指出，纳木错自治区级自然保护区班戈片区目前正在开展规划调整工作，待办理完相关手续后另行公告开放相关事宜。

据班戈县文化和旅游局2022年3月31日发布的“关于禁止在纳木错北岸自然保护区开展旅游活动”公告，纳木错北岸从当时开始禁止开展旅游活动。

据了解，圣象天门位于西藏那曲市班戈县青龙乡五村境内，属于西藏纳木错北岸自然保护区范围，被称为“西藏美景的终结地”，也是西藏著名的网红打卡地。