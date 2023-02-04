安徽书记郑栅洁：让企业家政治上有荣誉社会上有地位

中共安徽省委书记郑栅洁强调，支持民营经济发展的力度只能加强、不能减弱，要让企业家更有安全感，“在事业上有成就、政治上有荣誉、社会上有地位”。

据《安徽日报》报道，安徽省委、省政府星期五（2月3日）在合肥召开民营企业座谈会，郑栅洁在会上说，要深入学习中共总书记习近平关于民营经济发展的重要论述，全面贯彻中共二十大精神，坚持“两个毫不动摇”，政企一心，共同推动安徽高质量发展。

郑栅洁在会上表态，安徽省委、省政府亮明态度、毫不含糊地支持民营经济发展，是从衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治高度，坚决贯彻落实习近平重要讲话指示批示精神和中央重大决策部署的实际行动。

郑栅洁肯定民营经济在安徽实现高质量发展中的作用，赞赏许多企业家在三年疫情期间顶住经济下行压力，在关键时刻体现责任担当。

他指出，民营经济正处于爬坡过坎的攻坚期，遇到的困难是现实的，必须高度重视，逐步适应高质量发展新要求，越是这个时候，越要坚定信心，坚持就是胜利。

郑栅洁强调，支持民营经济发展，只能加强、不能减弱。他提出一些具体要求包括：要重点解决融资、招投标、市场准入等方面存在的问题；对政府作出的承诺，要坚决兑现到位，不开空头支票；对政府和国企的欠账，要坚决清欠到位。

在尊重保护企业家方面，郑栅洁说，“扶持企业就像栽树，长得好好的，别老摇晃它”，做到无事不扰，让企业家更有安全感、荣誉感和归属感，在事业上有成就、政治上有荣誉、社会上有地位。

郑栅洁也对民营企业家提出要求，希望他们听党话，做爱国敬业的典范；讲正气，做守法经营的典范；练内功，做创业创新的范；也要懂感恩，做回报社会的典范。

欧普康视科技股份有限公司、合肥本源量子计算科技有限责任公司、安徽三宝棉纺针织投资有限公司、安徽天康股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、歙县小汝家庭农场等六家不同业态的企业家代表在会上做了发言。