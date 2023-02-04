港大袁国勇团队冠病人传人论文入选《柳叶刀》突破性科学发现

香港大学微生物学系团队2020年1月发表的一篇有关冠病病毒可透过人传人方式传播的论文，被全球权威医学期刊《柳叶刀》（The Lancet）选为该刊创刊及医学史200年来具里程碑意义的医学发现之一。

根据《星岛日报》报道，团队由微生物学系讲座教授袁国勇与临床副教授陈福和带领，与港大深圳医院合作，研究一个于2019年底曾到访武汉的深圳家庭，该家庭的成员之后感染不明肺炎，到港大深圳医院求诊。团队分析家庭成员间的传播链，收集临床样本作病毒基因列序，是全球首次证实冠病病毒可以人传人，以及有可能透过旅游等人口流动，在城市间扩散，并为政府控制疫情提供关键科学基础。

袁国勇说，这个家庭个案患者提供了重要线索，为防范新兴传染病广泛传播做好准备。

港大校长张翔对论文获选表示，港大获国际崇高学术荣誉，是大学重要的里程碑，肯定了港大在追求卓越、创意和影响力的实力，奠定了港大立足大湾区进一步协作发展的基础。



于1823年创立的医学界学术期刊《柳叶刀》，为庆祝创刊200周年，选出历来刊登过的34篇具有突破性科学发现的论文。港大微生物学系团队的论文是香港唯一的入选论文。其他获选的论文包括外科手术的消毒及无菌操作（1867年）、盘尼西林作为抗生素的应用（1940年），以及在胃活组织中发现幽门螺旋杆菌（1983年）等。内地两篇分别研究新冠病毒的临床表征（2020年）及抗生素抗药性（2015年）的论文也获选。