布林肯延迟访华 中国再强调气球民用性质 因不可抗力导致意外

“中国间谍气球”事件迅速发酵，美国宣布国务卿布林肯延迟访华行程后，中国外交部星期六（2月4日）表明飞艇属民用性质，用于气象等科研，强调“这完全是一次不可抗力导致的意外情况”，并对事件表示“遗憾”。

布林肯原定于星期天（2月5日）对中国展开两天的访问。据《金融时报》报道，布林肯原本预计会同中国国家主席习近平会面，成为近六年来首位和中国最高领导人见面的美国国务卿。

不过，路透社、彭博社等媒体星期四（2月2日）开始相继报道，疑似有中国的“间谍气球”在美国上空飞行数日，美国对其进行了追踪。

事件迅速升温，美国国务院在当地时间星期五（2月3日）发布布林肯与中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅通话的新闻稿，布林肯表明将延迟访华行程，并称气球事件是“不负责任”的行为，“明显违反美国主权和国际法”。

中国官媒新华社星期六（2月4日）发布中国外交部发言人的答记者问，回应气球事件与布林肯延迟访华的消息。

中国外交部解释，该飞艇属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。

中国外交部强调：“这完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚。中国一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，无意也从不侵犯任何主权国家的领土和领空。”

气球事件在美国引起舆论哗然，美国新任众议院议长麦卡锡、前总统特朗普，以及前国务卿蓬佩奥等共和党人都敦促拜登政府就气球事件采取更强硬的态度，并批评拜登政府向中国示弱；敦促布林肯取消访华行程的呼声也高涨。

中国外交部批评，“美国一些政客、媒体借题发挥，对中国攻击抹黑”，中国对此“坚决反对”。

新华社也发布王毅与布林肯通话的新闻稿，称双方就如何以冷静、专业态度处理偶发事件进行了沟通。

王毅强调，中国是负责任国家，一贯严格遵守国际法，“不接受任何无端的臆测和炒作”。

他呼吁，面对“意外情况”，双方要做的是保持定力，及时沟通，避免误判，管控分歧。

中国外交部也向拜登政府发出温和信号，称“美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重”；并对飞艇因不可抗力误入美国“表示遗憾”，表明将继续同美国保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。

气球事件也引发中国网民讨论，星期六下午“中美双方都没有宣布过什么访问”登上微博热搜榜，有网民批评美国“小气”，也有网民表示“不欢迎”布林肯访华。截至下午3时，《环球时报》、《人民日报》等主要官媒都没有就事件发表评论。

法新社星期六报道，五角大楼星期五称在拉丁美洲发现另一个“中国间谍气球”，但并未透露气球的具体位置。此前在美国领空发现的首个气球已向东飞行，进入美国中部区域。