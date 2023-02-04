分析：“间谍气球”事件显示中美关系脆弱到无法承受普通打击

受访学者分析，“中国间谍气球”事件显示中美日益恶化的关系已脆弱到无法承受一次普通的打击；事件加剧了拜登政府面对的舆论压力，美国下来将更难对中国作出让步。

美国白宫是在去年11月中美两国元首首次面对面会晤后，宣布美国国务卿布林肯将访华。外界原本预计布林肯将推动两国恢复双边高层接触，以便为中美关系设立“防护栏”。

中国人民大学国际关系教授时殷弘此前认为，中美在台湾、半导体高科技等议题上持续对抗，在此背景下，布林肯的访华行程将难以为两国关系带来显著和长远的改善。

时殷弘星期六（2月4日）接受《联合早报》采访时说，很讽刺地，即便是当时这个悲观的预测如今看来都有点乐观。中美日益恶化的关系已脆弱到无法承受一次普通的打击，中美关系要取得“显著和长远的改善”，看来几乎得依靠奇迹出现。

美国将在2024年举行总统选举，各党目前都已积极为选举做准备，国内舆论环境因此变得越来越敏感。

据彭博社报道，美国官方1月28日已侦测到进入美国领空的不明物体，但数日都低调处理事件。复旦大学国际问题研究院常务副院长、美国研究中心主任吴心伯分析，这起事件相信是一场意外，气球没有太大的军事作用，否则美国不会好几天都不采取行动。

吴心伯说，布林肯访华前已经在美国国内受到很大的压力，不少人都在质疑他访华的必要；在气球事件后，他得顺势作出一个姿态，对国内保守派有所交代。

南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉研判，布林肯取消访华行程并不是小题大做，相信没有任何国家会允许他国的军事、间谍或科学设备未经许可地飞入自己的领空。

骆明辉认为，这次事件有可能是中国相关单位协调出现问题，而不是中国刻意要恫吓美国，因为中国数月来持续释放出期待布林肯访华的信号，布林肯延迟访华对中国没有好处。

他指出，中国官方已承认气球属于中国，并表达了遗憾，这有助于解决这段插曲。但不少共和党人抓住机会批评拜登对中国太软弱，在这样的舆论环境下，拜登下来将更难对中国作出让步，这会对整体的中美关系带来一定的影响。

吴心伯和骆明辉都认为，美国不会完全取消布林肯访华行程，至于双方何时能再安排布林肯访华，两人观点不一。

吴心伯认为，布林肯有可能改于2月底成行；骆明辉则预计，拜登政府可能需要至少几个月的时间才会重新安排布林肯访华，但预计会在今年内成行。