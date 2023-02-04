鸿海与印度Vedanta合资在印设晶圆厂 拟邀意法半导体加入

知情人士称，台湾鸿海集团正与印度大型跨国集团Vedanta合作，牵线欧洲晶片大厂意法半导体（STM）作为其科技伙伴，共同参与鸿海在印度建造半导体晶圆厂的计划。

据印度财经媒体《经济时报》（The Economic Times）星期六（2月4日）引述知情人士报道，鸿海集团是在去年2月宣布与Vedanta签署合作备忘录，合资成立半导体晶圆厂，在印度生产半导体。

为了促进国内半导体制造，提升全球晶片供应链的角色，印度政府去年12月宣布决定扩大奖励投资半导体制造业的100亿美元（132亿新元）一揽子计划，鸿海和Vedanta是寻求印度政府补助的五个申请者之一。

知情人士称，鸿海在印度投入了巨额资金，印度政府相当看好鸿海此次的投资计划。如果申请成功，印度政府承诺承担项目成本的50%，并提供其他补助与奖励。最终的项目批准可能会在3月中旬逐渐明朗。

知情人士还提到，印度政府能够接受Vedanta成为鸿海的初级合伙人，但不是运营合伙人，因为Vedante没有半导体制造的经验。但若鸿海与Vedanta合资设立半导体晶圆厂的计划未能实现，鸿海也有机会凭借自身能力在印度设立晶圆厂。

Vedanta公司发言人称，公司已和鸿海集团签署了一份最终协议，作为合作伙伴致力于完成半导体晶圆厂的项目。“（印度）政府非常希望该项目能与最好的技术合作伙伴一起进行。我们在这方面与政府保持一致。”

发言人续称，这个复杂的项目需要与不同的利益相关者合作，Vedanta和鸿海集团正与几个潜在的技术合作伙伴进行谈判，以使这个项目不仅对双方，对印度都将是一个巨大的成功。

去年10月中旬，Vedanta集团高阶主管告诉台湾中央社，鸿海和Vedanta双方合资计划兴建的28纳米12寸晶圆厂预计在2025年投入运作，初期产量为每月4万个晶圆，隔年开始全速生产。

Vedanta是印度一家跨国集团，以采矿及经营天然资源起家，Vedanta集团旗下不仅拥有电信工程公司，也有制造玻璃基板的子公司AvanStrate、以及光纤电缆子公司Sterlite，具备电子零件制造能力，AvanStrate也是全球前五大玻璃基板供应商。