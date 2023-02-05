美媒：海关数据显示中国援助俄罗斯在乌克兰的战争

美国《华尔街日报》引用俄罗斯海关数据报道，中国国防企业及民企向受制裁的俄罗斯国有国防公司输送导航设备、战斗机部件等，让俄罗斯在受制裁情况下仍能够获得所需战略物资。

《华尔街日报》星期六（2月4日）报道，根据非营利组织先进国防研究中心（C4ADS）提供的海关记录，这些只是俄罗斯在去年入侵乌克兰后，进口的数万批军民两用物资中的一小部分。记录显示，大部分军民两用物资来自中国。

西方官员说，他们去年2月发起的经济施压行动将针对向俄罗斯的出口，当中包括计算机芯片、红外摄像机和雷达设备，以削弱莫斯科的战争能力。

但海关和企业记录显示，俄罗斯仍然能通过特定国家进口该技术，比如土耳其和阿拉伯联合酋长国。在俄乌战争爆发后，以美国为首的部分国家对莫斯科采取了一系列施压、制裁行动。

然而，《华尔街日报》查阅的记录显示，中国公司包括国有和私营企业，是美国官员表示特别关注的军民两用物资的主要出口商。

报道列举，中国国防企业保利科技，去年8月31日向俄罗斯国有军事出口公司JSC Rosoboronexport出售军用运输直升机的导航设备；当月早些时候，福建南安宝锋电子通过一家乌兹别克斯坦国有国防公司，向俄罗斯出售军用车辆的伸缩天线，该天线用于通信干扰；10月24日，中国国有飞机公司中航国际，向被制裁的俄罗斯国防巨头Rostec的子公司AO Kret，运送了价值120万美元的苏35战机零部件。

福建宝锋电子总经理王少峰电邮回复《华尔街日报》说，可能是第三方非法使用他公司的名字，因为其中不包括“南安”名字。他还说，该公司不生产伸缩天线，也没有向任何乌兹别克斯坦国有国防公司发货的记录。

其他中国和俄罗斯公司没有回应置评请求。

彭博社1月24日曾引述知情人士报道，美国拜登政府向中国政府提出证据，显示一些中国国有企业可能为俄罗斯在乌克兰的战事提供支援，并试图确定北京对这些活动是否知情。

知情者拒绝提供细节，只说这些支援包括非致命的军事和经济援助。美国有线电视新闻网（CNN）也引述熟悉欧美情报的多名消息人士报道，中国企业向俄罗斯供应了防弹衣和头盔等非致命军事用品，但没有提供俄罗斯要求的更强有力军事援助。

据悉，美国官员对这一趋势感到担忧，并已警告中国官员为俄乌战事提供物资等支援可能带来怎样的影响。

熟悉拜登政府思维的人士说，美国认为这些中国国有企业刻意协助俄罗斯在乌克兰作战，但暂不清楚中国政府是否知情。美国正审视有关证据，若证实中企支持俄罗斯入侵乌克兰，这将对美国对俄及对华政策产生令人不安的影响。

