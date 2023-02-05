美安全专家：中国使用监控气球是大胆但笨拙的策略

（华盛顿综合讯）美国安全专家认为，出现在美国上空的中国疑似间谍气球，似乎标志了比依靠卫星或工业和国防机密盗窃更具侵略性的间谍策略，但也令人费解而笨拙。

据路透社分析，中美两国几十年来都使用监视卫星，从空中相互监视，但中国气球事件让一些在美人士摸不着头脑。

前白宫国家安全顾问博尔顿（John Bolton）说：“在某种程度上，这是更业余的做法。他们卫星内的相机清晰度是不是不够高，所以他们不得不派个气球过去？”

在中国增强军事能力，并挑战美国在太平洋军事存在的背景下，气球事件引发了轩然大波。

美国和平研究所（US Institute of Peace）中国项目资深顾问成斌认为，这个气球似乎有刻意挑衅的性质。

成斌说：“这是一种测试对方如何回应的方式，但不是在军事意义上的。然而，在政治层面上，你怎么处理？你保持沉默吗？如果事实上已多次发生，这就延伸出一个有趣的问题，之前的结果怎么样？我们有没有将它们打下来？”

美国参议院军事委员会共和党籍成员朗兹（Mike Rounds）告诉福克斯新闻台（Fox News），最好是能拿下气球，看看它是不是真的用来收集数据，“还是用来测试我们的反应能力”。

高空气球初创公司“都市天空”（Urban Sky）联合创始人安东尼奥（Andrew Antonio）说，高空气球在长途行程中依靠的风流在冬季处在最不利的情况，意味着中国可能并非有意针对美国的任何特定地点。

安东尼奥说：“要在1月或2月从中国发射气球，专门针对北半球的某个军事基地，即使不是不可能达成，也是非常困难的。”他推测，气球出现在美国领空，有可能因为实验失败，或者是它的自我终结系统出现故障。

另一方面，美国五角大楼星期五晚上也发出声明中说，拉丁美洲上空发现了另一个中国气球。

据加拿大电视媒体CTV报道，除了在美国发现的那个气球，至少还有其他四个源自中国的气球飞过其他国家，包括在拉丁美洲发现的那个。

此前，联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）曾在2020年说，美国信息和知识产权面临的最大长期威胁，是来自中国的反情报和经济间谍活动威胁。

中国被指对美国商业机密是如此饥渴；美国联邦调查局去年10月估计，该局每12小时就会开启一宗针对中国的反情报行动调查。

不过，美国也同样被指对中国进行间谍活动。例如，在监视卫星出现以前，美国也使用不容易被击落的高空飞船，飞过苏联、中国和古巴收集情报。