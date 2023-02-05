乌克兰前外委会主席：台湾对乌援助是大陆的10倍多

曾访问台湾的前乌克兰国会外交委员会主席霍普科（Hanna Hopko）说，自俄乌战争爆发以来，台湾对乌克兰的人道援助规模是中国大陆的10倍以上。

据台湾中央社星期六（2月4日）报道，霍普科近日在访问英国期间接受采访时透露上述信息，并说“我们（乌克兰）很感谢台湾”。

霍普科也说，乌克兰和台湾在台北和基辅互设代表处很重要，“我们必须思考长远规划”，并提及她很喜欢台湾的凤梨，希望有机会在乌克兰品尝。

霍普科强调，除了军事援助，由于俄罗斯持续破坏乌克兰的基础设施及非军事建物，世界各地，包括台湾，所提供的人道援助也十分重要。

据报道，霍普科此次访英的一大任务还包括敦促各地加大对俄制裁力道，扩大在高科技、军事工业、能源、关键原物料等领域的制裁范围，包括将俄罗斯国营核子企业（Rosatom）纳入新一波制裁清单。

台湾在俄罗斯去年2月全面侵略乌克兰后，已宣布对俄实施高科技、军民两用货品出口管制，今年1月初也将管制范围由以半导体、电子产品为主的品项扩大至加工设备、化学品等。

不过，根据英国智库皇家联合军事研究所（RUSI）研究与乌克兰合作进行的调查报告，俄军使用的军事设备、导弹弹和无人机内仍可找到来自美、英、德等西方国家的半导体与微电子产品，台湾也名列前十大来源。

这些产品可能来自黑市、途径第三地或具有“白手套”功能的企业等。霍普科认为，台湾有必要深入分析、清查，尽力确保不会有来自台湾的晶片和其他敏感科技流向俄罗斯。

至于大陆是否会阻碍台湾参与乌克兰经济重建，霍普科认为，大陆在不同领域的影响力、利益网络和渗透行动不仅存在于乌克兰，也可见于其他许多国家，但俄罗斯对乌克兰的侵略以及北京的“亲俄式中立”，让北京在乌克兰的形象已不若以往。

霍普科认为，乌克兰甚至能进一步根据自身经验，向其他中、东欧国家说明，为何与中国大陆的投资贸易活动和其他合作可能潜藏安全风险，犹如“特洛伊木马”。“台湾则可运用自身在科技、经济等领域的实力，扩大在乌克兰的影响力，并向各国示警北京的野心。”

霍普科说，她十分期待台、乌关系的未来发展。她指出，在对抗威权主义扩张方面，台、乌有一致利益，而乌克兰能在军事、外交、司法等领域取得胜利，也将向北京传达有力讯号。

资料显示，霍普科于2014至2019年担任乌克兰国会外委会主席，目前是NGO“反贪腐行动中心”（Anti-Corruption ActionCenter）执行委员，也是推动乌克兰政治和社会转型的NGO“ANTS”创办人。她曾协助台湾向乌克兰提供发电机、供暖设备等人道援助，并于去年10月访问台湾。

