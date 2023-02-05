认为前景不明朗 香港导游对重回旅游业多持观望态度

香港与大陆星期一（2月6日）将全面通关，有香港旅行社通过加薪、派花红等方式吸引更多员工回流。不过，很多导游觉得前景不明朗，仍持观望态度。

据星岛日报报道，东瀛游执行董事禤国全受访时说，疫情三年，公司流失了很多员工，但随着旅游业逐渐复苏，早前已开始增聘人手。他说，现在生意恢复至疫情前三成左右，预计最快可于明年第三季回复至疫情前水平。人手方面，现在员工人数约为疫情前的四成。

禤国全说，香港很多行业都招聘困难，旅游业受影响尤其严重，许多旧同事已转行，或者仍在观望是否再投身旅游业，公司为挽留人手，于去年已向员工加薪约一成，并于去年12月起改行“包薪制”，新年时员工获派一个月花红。

香港导游总工会理事长黄嘉毅说，很多导游现在不愿意重回旅游业，因觉得前景不明朗，加之他们已在其他行业有较稳定的工作，不知道旅游业是否稳定，加上香港与大陆开关时间不长，不知是否再突然封关，大多数前导游说，即使全面通关，也只会考虑当兼职。

黄嘉毅说，旅游业并不缺乏人才，希望政府从根本上解决问题，以吸引人才回流，而不是只通过输入外劳来解决。

香港旅游联业工会联会秘书长林志挺说，现在重返岗位的同业大概只有两成左右，主要为本地团的导游及带东南亚团的领队。他说，现在团量较少，薪资与疫情前差距较大，可能比转行后的行业更低，故大多数人仍在观望。

