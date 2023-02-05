美媒：美国或制裁向伊朗提供设备的中国监控设备公司

美国媒体引述知情人士称，美国当局正考虑对向伊朗安全部队出售产品的一家中国监控设备公司实施制裁。

据《华尔街日报》星期六（2月4日）报道，熟悉审议情况的官员说，由于伊朗当局越来越依赖中国监控设备和技术来镇压抗议活动，美国当局正在就制裁问题进行深入讨论。

知情人士透露，被美国国务院和财政部锁定的公司是位于天津的监控设备制造商天地伟业技术有限公司，其产品据报已被出售给伊朗的准军事组织伊斯兰革命卫队。

知情人士称，若制裁实施，可能切断该公司与美国金融体系联系，并削弱其以美元开展业务的能力。资料显示，天地伟业已于去年12月被列入美国商务部的贸易黑名单“实体清单”，即除非获得特别出口许可证，否则将无法向美国供应商购买技术或商品。

美国国务院拒绝就制裁中国监控公司的可能性发表评论，不过，国务院在一份电子邮件声明中说，“将毫不犹豫地用我们工具箱中的每一种工具追究支持（中国）和伊朗侵犯人权的个人和实体的责任。”

去年9月一名女子因涉嫌违反伊斯兰共和国严格的着装规定而被警方拘留时死亡后，引发了伊朗大规模抗议活动。人权组织称，随着示威者的反抗行为越来越灵活，伊朗警方已经开始使用先进的监控技术与便衣警察一起对付抗议活动。

报道也引述一名伊朗官员及一名伊斯兰革命卫队的顾问称，伊朗安全部队现在正计划使用中国技术来检测和惩罚不戴面纱的妇女。

中国海关数据显示，2022年对伊朗的出口中，列在中国监控系统常用的一个类别“其他录像和复制设备”下的出口金额比前一年增加了一倍多，达到8920万元（人民币，约1742万新元）。不过，由于中国监控公司以各种不同的海关编码出口产品，其向伊朗发货的全面数据难以统计。

《华尔街日报》也引述天地伟业一名伊朗经销商称，公司将闭路电视摄像机与面部识别和其他尖端的分析能力相结合的监控平台，已被出售给伊朗革命卫队和德黑兰旁的另一个准军事团体。这两个组织在镇压街头抗议活动方面发挥了关键作用。

报道称，伊朗政府没有公开承认购买过中国的监控设备，不过伊朗立法者表示，为监控交通而安装的监控摄像头将被重新用于执行该国的着装规定。

据天地伟业官网上的公司简介，该公司是全球领先的智能安防解决方案提供商，产品销售至全球60多个国家和地区，应用于北京天安门、中国运载火箭试验中心、达沃斯论坛、伦敦希思罗机场、公安部监管中心、中国农业银行总部等，也在天津、上海、西安、郑州、厄瓜多尔首都、塔吉克斯坦首都等500多个城市有应用。

