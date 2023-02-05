美官员：在较浅水域击落中国气球 或有助取得监视设备部件

美国官员介绍，出现在美国上空的中国气球，在美国大西洋岸外6海里的海域被击落，并指出那里相对较浅，可能有助于在未来几天取得中国监视设备部件。

据路透社星期六（2月4日）报道，一名美国军方官员说，碎片已散落在长达7海里的海域，多艘美国军舰已经抵达现场。

路透社认为，美国官员似乎要淡化中国气球对美国国家安全的影响。

一名美国军方高级官员则说：“我们的评估结果是，它不太可能像近地轨道卫星等其他（中国）情报能力一样，具有重要附加值，我们会在收集碎片后了解更多信息。”

这名官员也介绍，多架战斗机和加油机参与了击落气球的任务，但只有一架F-22 战斗机在当地时间4日下午2时39分（新加坡时间5日凌晨3时39分）使用一枚AIM-9X寻热空对空导弹，将气球击落。

路透社认为，共和党籍国会政敌指拜登未能迅速采取行动，拜登有可能会继续受到这些人的严密审视。中国气球途径美国时，有可能收集到多少信息，是这起事件延伸出的一个问题。

一名美国国防官员指出，气球1月28日首先进入阿拉斯加的美国领空，然后在1月30日进入加拿大领空。它在1月31日通过爱达荷州北部，再次进入美国领空。气球途径美国陆地时，并没有前往开阔的水域，增加击落行动的难度。

一名美国官员说，美国指气球在美国出现，明显侵犯美国主权，并在星期六通知中国有关击落气球的事件。