加媒：加拿大自上一个周末起就监视中国气球

加拿大媒体报道，不久前被美国战机击落的中国气球，曾出现在加拿大上空，加国政府自上一个周末起便全程监视。美国情报部门知道，除了这个气球之外，还有另外四个疑似间谍气球从中国前往其他国家。

据加拿大CTV星期六（2月4日）引述消息人士报道，这个气球曾出现在加拿大北极地区、阿尔伯塔省（Alberta）和萨斯喀彻温省（Saskatchewan）。气球之后在星期四于美国蒙大拿州上空被发现。

负责美加两国防空事务的加中联合机构“北美空防司令部”（Norad）标注这个气球后，美国战斗机对气球展开调查，并确认气球没有装载任何武器，但装置了高清晰度相机。

加拿大国防部是在美国宣布发现这个气球后，于星期四（2日）晚间才证实他们对这个气球进行追踪。加拿大官员尚未公开证实这个气球是否曾进入加拿大领空。

加拿大公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）被问到，为什么公众在气球进入美国领空后，才被告知有关中国气球的信息。

门迪奇诺回应时，提到信息发布时间的敏感性。“我们必须取得这种平衡，并确保我们不会以任何方式损害用于保护加拿大人的行动和技术。不过，我们在需要做什么，以及何时可以分享这些信息方面，态度是坦率的。”

门迪奇诺也说：“在这方面，我们与盟友密切合作。我们也将继续这样做，以保护我们的边界、主权和国家安全。”

加拿大国防部在声明中说，它正在监视疑似第二起中国间谍气球事件，但没有进一步详细说明。

消息人士称，这个气球可能释放了一个较小的物体，而这个物体可能对飞机构成威胁。阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的机师为此接到飞行咨询通告。

消息人士也说，美国情报部门知道，除了被击落的气球外，还有至少四个从中国前往其他国家的气球，包括五角大楼星期五晚间公布出现在拉丁美洲上空的气球。