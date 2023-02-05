胡锡进：击落气球是想制造“美国胜利了”的结局

美国击落中国气球后，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文称，击落气球是想要制造一个“美国胜利了”的结局，以这种方式让这起“搅动了美国舆论和政坛”的事件收场。

胡锡进星期天（2月5日）在个人微博发文，认为美国不让“流浪气球”就这么飞走，而是动用最先进的F-22战斗机发射导弹击落它，是想要制造一个“美国胜利了”的结局。

他认为，过去两天美国把气球事件炒成头条新闻，搅动了整个美国舆论和政坛，故华盛顿需要以这种方式收场。他也提出，美国出动了多架战机参与这次击落任务，应该是对一举击落它缺少明确把握，不过最终击落的过程很顺利。

在星期六（2月4日）的微博中，胡锡进分析称，中国气球飘到了美国，一方面证明中国的平流层飞艇研究取得很大进展，一方面说明中国相关公司的技术还不成熟，气球的失控问题未得到根本解决。他认为，技术进展和它的不成熟是飞艇研究现状的两面，有的人为它“吓了美国人一跳”而骄傲，有的人为它不成熟并且惹出外交纠纷而不开心，各有各的道理。

胡锡进说，事前五角大楼一直重点强调该气球没有对地面造成人员或军事威胁，也没有透露已经做出击落气球的决定。而在气球被击落后，美防长奥斯汀的“调门也变得更高”，说这只误入美国上空的气球对美国构成“不可接受的侵犯”。

胡锡进总结道，美国舆论和政坛热炒气球事件并最终将它击落，显示美国没有能力实事求是对待一起意外事件，一定要将它政治化。美国两党相互攻击的格局决定了一定要拔高事情的意义，使栽赃和强硬占上风，这个国家已经整体上失去了客观性。

他写道：“中国就在与这样一个不用喝酒就醉醺醺的美国打交道，承受它因内部争斗不断生成并外溢到国际舞台的敌意。”

路透社引述一名美国军方高级官员说，一架F-22战斗机在星期六下午2时39分使用一枚AIM-9X超音速、热跟踪的空对空导弹进行射击。气球在距离美国海岸约6海里的地方被击落，在相对较浅的水面上，可能有助于在未来几天内从残骸中找到中国监控设备的关键部件。

