中国南水北调工程调水突破600亿立方米

中国南水北调工程调水量已突破600亿立方米，直接受益人口超过1.5亿人。

据新华社报道，记者从中国南水北调集团有限公司了解到，截至星期天（2月5日），南水北调东、中线一期工程累计调水突破600亿立方米。按照黄河多年平均天然径流量580亿立方米计算，相当于为北方地区调来了超过黄河一年的水量。

南水北调东、中线一期工程于2014年12月实现全面通水。通水以来，年调水量持续攀升。中线所调南水已由规划的辅助水源成为受水区的主力水源；东线北延工程的供水范围已扩至河北、天津，提高了受水区供水保障能力。目前，工程直接受益人口超过1.5亿人。

据南水北调集团相关负责人介绍，南水北调集团在做好年度正常供水工作的基础上，与水源、沿线省市密切协作，统筹正常供水和生态补水，兼顾输水调度和防汛抗洪。在主汛期前，增大河流生态补水流量，助力修复华北地区河湖生态系统。进入主汛期后，实时优化调度，动态调整上下游之间补水流量，根据河流行洪情况错峰调度，全力加大向北方供水。

生态补水方面，南水北调中线累计向北方50余条河流进行生态补水90多亿立方米，使滹沱河、白洋淀等一批河湖生态改善，华北地区浅层地下水水位止跌回升。东线沿线受水区利用抽江水及时补充蒸发渗漏水量，使湖泊蓄水保持稳定，生态环境持续向好。

水质方面，目前南水北调中线水质保持或优于地表水Ⅱ类标准，东线水质稳定保持地表水Ⅲ类标准。