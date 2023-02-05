中国公安部：严防发生群死群伤道路交通事故

中国许广高速公路发生严重车祸造成16人死亡后，中国公安部紧急召开视频会议，部署全国公安交管部门汲取教训，严防发生群死群伤道路交通事故。

据中国公安部交通管理局官方微博星期天（2月5日）发布的通报，许广高速星期六（2月4日）发生多起多车追尾事故后，公安部高度重视，立即视频调度事故情况，并派出工作组连夜赶到现场指导事故调查处置。

通报说，公安部在星期天召开紧急视频会议，部署全国公安交管部门汲取教训、举一反三，进一步加强道路交通安全管理，精准分析道路交通安全风险，提前做好恶劣天气交通应急管理和防范；推进人、车、路等突出隐患排查治理，严管“两客一危一货”、6座以上小客车等重点车辆，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重违法，广泛开展交通安全宣传警示提示，严防发生群死群伤道路交通事故，确保人民群众生命和财产安全。

公安部在通报中提示，道路千万条，安全第一条。驾驶人要严格遵守交通法规，遇雨雪雾恶劣天气，要降低车速，保持好车距，严防发生追尾事故。高速公路上发生事故，要尽快将车辆移至应急车道，将车上人员疏散到安全地点，并打开危险报警闪光灯，摆放警告标志，避免发生二次事故。

据湖南省高速公路交通警察局星期天（2月5日）通报，星期六下午5时前后约10分钟内，许广高速南往北方向676公里路段共发生五起交通事故，一起事故造成七人死亡、涉及车辆七台；三起事故各造成三人死亡，分别涉及车辆11台、10台、九台；另一起事故未造成人员死亡，涉及车辆12台。事故另造成66人受伤，伤者已及时送医院全力治疗，其中八人伤势较重，生命体征暂时平稳。

