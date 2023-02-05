自华入韩旅客落地检阳性率为零

韩国星期六（2月4日）发布的数据显示，当天自华入境旅客的冠病落地检阳性率为零。这是韩国对自华入境的短期停留人员实施落地检后，时隔一个多月以来的首次。

韩联社报道，根据韩国中央防疫对策本部统计，星期六自华入境人员共有1136人，其中164人在入境后接受核酸检测，没有人确诊感染冠病。上月22日至28日，自华入境人员7399人，其中7272人在入境后接受核酸检测，146人确诊。阳性率为2%，较前一周下降0.9个百分点。

韩国政府从上月2日起对自华入境人员实施落地检。自华入境人员的落地检阳性率一度超过30%，但防疫部门上月5日起要求所有自华入境人员须在登机前，提供行前48小时内核酸检测阴性证明或行前24小时内医疗机构开具的抗原检测阴性证明，此后阳性率逐步下滑。

在自华入境人员的落地检阳性率持续下滑、确诊病例持续减少的情况下，期限为本月底的落地检和暂停签发中国公民赴韩短期居留签证措施是否会提前取消备受关注。

韩国国务总理韩悳洙上月底在与记者团座谈时说，若入境中国公民的冠病核酸检测结果在可控范围之内，将考虑提前取消签证停发措施。但中央防疫对策本部情况总括团团长林淑英后来在例行记者会上说，春运给疫情带来的影响有待观察。