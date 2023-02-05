中纪委官网元宵公布三中管干部被查

中纪委星期天（2月5日）在官网一次过公布，三名中管干部被查。

中央纪委国家监委网站早上11时55分通报，辽宁省大连市政协主席、党组书记郝宏军，湖南省政协党组成员、原副主席易鹏飞，以及新疆生产建设兵团党委常委、副司令员焦小平，涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，郝宏军今年61岁，曾任营口市副市长、市公安局局长，抚顺市委常委、市纪委书记，大连市委常委、市纪委书记，辽宁省纪委副书记等职，2022年1月任大连市政协主席。

易鹏飞今年同样是61岁，曾任湖南省发改委副主任、怀化市市长、娄底市市长、郴州市委书记等职，2018年1月任湖南省政协副主席、郴州市委书记，后于2021年3月起不再兼任郴州市委书记。

焦小平今年是57岁，曾任财政部政府和社会资本合作（PPP）中心（中国清洁发展机制基金管理中心）副主任等职，2022年6月获任新疆生产建设兵团党委常委、副司令员。

澎湃新闻报道，包括这三人在内，中央纪委国家监委网站今年已公布被查的六名中管干部。

中央纪委国家监委网站曾在上个月6日公布，山东省青岛市政协主席汲斌昌，国家烟草专卖局原党组成员、副局长何泽华，以及河北省人大常委会原副主任王雪峰接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。